Avec 21.74 millions d’unités écoulées à ce jour, la GameCube n’est peut-être pas la console de Nintendo ayant rencontré le plus gros succès commercial, mais elle reste assurément une console de cœur pour des millions de joueurs à travers le monde. Il faut dire aussi qu’en l’espace de quelques années, elle a accueilli de nombreux titres aujourd’hui devenus emblématiques, tant du côté des éditeurs tiers que des first-party. Des titres qui peuvent aujourd’hui faire leur retour sur Nintendo Switch 2, et ce grâce au Pack additionnel du Nintendo Switch Online.

Chibi-Robo! arrive sur Nintendo Switch 2

En effet, cela faisait partie des annonces du mois d’avril, le constructeur japonais étend la formule de son service d’abonnement à la génération GameCube pour les possesseurs de la Nintendo Switch 2. Et on connait désormais le prochain jeu qui fera son arrivée dans le catalogue le 21 août prochain : Chibi-Robo!. Développé par Skip Ltd, il s’agit d’un jeu de plateforme et d’action-aventure sorti en mai 2006 en Europe, dont le succès fut tel qu’il a finalement donné naissance à une franchise aujourd’hui composée de cinq épisodes.

« Chibi-Robo est un robot de 10 cm de haut qui est arrivé chez les Sanderson dans le but d’aider la famille à tirer le meilleur parti de la vie et à trouver le bonheur. De jour comme de nuit, il apportera son aide, que ce soit en faisant le ménage ou en recherchant des objets perdus » peut-on notamment lire dans la description du jeu à venir sur Nintendo Switch 2. « Dans ce titre, vous viserez le sommet du classement des chibis en accumulant des Points de bonheur et du Moolah (c’est-à-dire de l’argent) ».

« On dit que Chibi-Robo deviendra Super Chibi-Robo s’il atteint le sommet du classement… mais entre une fille qui ne parle que le langage des grenouilles et des jouets qui s’animent quand les humains ne sont pas là, Chibi-Robo a du pain sur la planche dans la maison pleine de mystères des Sanderson ! ». De quoi promettre aux possesseurs du Nintendo Switch Online + Pack additionnel une expérience légère et amusante donc, teintée d’une bonne dose de nostalgie pour ceux qui avaient déjà pu le découvrir sur GameCube à l’époque.

Le retour en force de la GameCube

À noter que Chibi-Robo! sera alors proposé à titre gratuit pour tous les possesseurs du service sur Nintendo Switch 2, auquel vous pouvez souscrire pour la somme de 39.99€ par an. À l’heure actuelle, le catalogue de jeux GameCube comprend The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-ZERO GX, SoulCalibur 2 et Mario Smash Football. D’autres jeux, tels que Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance, Pokémon XD : Le Souffle des ténèbres, Luigi’s Mansion et Pokémon Colosseum ont également été annoncés, sans date d’arrivée pour l’instant.