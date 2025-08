Big N a enfin mis les bouchées doubles avec son dernier Nintendo Direct riche en annonces. De très nombreux jeux ont été présentés et arrivent sur Nintendo Switch 2 dont pas de jeux déjà annoncés, ou disponibles, sur d’autres plateformes, mais aussi quelques nouveautés comme Octopath Traveler 0 ou encore Monster Hunter Stories 3. Parmi toutes ces annonces, on trouve tout de même de sacrés grands noms ou des AAA à venir comme Cronos The New Dawn, le prochain jeu de Bloober Team. Un énorme jeu gratuit en a profité lui aussi pour se montrer et débarquera prochainement sur la console.

La Nintendo Switch 2 accueillera bientôt un nouveau jeu gratuit et c'est déjà un succès

Le célèbre battle royale Apex Legends a annoncé qu’il arrivera sur Nintendo Switch 2 dès le 5 août prochain. Avec la nouvelle puissance de la machine, le FPS de Respawn n’aura plus aucun mal pour offrir d’excellentes sensations de jeu comme sur les autres consoles. Véritable carton dès sa sortie, le jeu continue d'accueillir des milliers de joueurs régulièrement sur ses serveurs, auxquels les joueurs Nintendo Switch 2 vont pouvoir venir se greffer.

Pour rappel, Apex Legends est un battle royale et fast FPS compétitif. On y incarne des personnages dotés de capacités spéciales qui doivent s’affronter dans des arènes géantes où il ne peut y avoir qu’un seul survivant. Pendant la bataille, il est possible de trouver de l’équipement, des armes et des gadgets pour améliorer ses chances de survie. En plus du mode battle royale, le jeu propose plusieurs autres modes de jeu comme le classique match à mort. Déjà disponible sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et PC, le jeu arrive donc en fanfare sur Nintendo Switch 2 avec toutes les fonctionnalités. Une excellente nouvelle pour les amateurs de FPS nerveux ou de battle royale.

Source : Nintendo Direct