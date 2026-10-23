Après la PS5, c’est maintenant au tour de la Nintendo Switch 2 d’être victime de jailbreaking, ce qui a permis à des hackeurs de concrétiser l’un des cauchemars de Nintendo.

Les pirates sont décidément très en forme ces derniers temps. Alors que la PS5 a récemment été jailbreakée par des utilisateurs bien décidés à se venger des dernières décisions éditoriales de PlayStation, il apparaît que la console de Sony n’est pas la seule à être victime de ce phénomène. En effet, dans la foulée de cette dernière, la Nintendo Switch 2 est également tombée entre les mains de ces fameux génies de l’information, qui ont réussi à outrepasser les restrictions logicielles de la console… pour rendre possible le pire cauchemar de Nintendo.

Après la PS5, la Nintendo Switch 2 a elle aussi été jailbreakée

On le sait, la firme japonaise est extrêmement attachée à ses propriétés intellectuelles. C’est pourquoi sauf rares exceptions, elle n’entend pas laisser qui que ce soit tirer le moindre profit de ses licences phares. Pas même de simples fans désireux de leur rendre hommage à travers des expériences comme Dreams par exemple. Autant dire, donc, que d’apprendre que la Nintendo Switch 2 a été jailbreakée à son tour et qu’il est désormais possible d’en faire tourner les jeux à partir de n’importe quelle plateforme risque de mettre Nintendo très en colère.

Prenant la forme d’un jailbreak dit « tethered », l’exploit mis en place par les hackeurs permet plus précisément d’exécuter le code natif arbitraire des logiciels de la Nintendo Switch 2 à partir de n’importe quel autre système équipé de la dernière version du firmware. Ce faisant, les utilisateurs peuvent alors lancer des programmes « homebrew », modifier les jeux Nintendo Switch 2, enregistrer leurs fichiers de sauvegarde et accéder à la plupart des périphériques liés à la dernière console de Nintendo.

Mario Kart World avec des mods ? Merci l’IA

Résultat ? Ce nouveau jailbreak a notamment permis aux moddeurs de modifier le code de Mario Kart World afin d’y ajouter des personnages supplémentaires, tels que Peter Griffin de Family Guy et la chanteuse virtuelle Hatsune Miku. Et le pire dans cette histoire ? Tout cela n’aurait pas été possible sans l’aide de l’IA, le premier jailbreak de la Nintendo Switch 2 ayant notamment été mis au point à l’aide d’outils comme OpenAI Codex. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi cet exploit a pu être réalisé en seulement un an de temps après le lancement de la console.

Y a-t-il des risques à jailbreaker sa Nintendo Switch 2 ?

Évidemment, cela ne devrait toutefois pas durer éternellement. La nouvelle se répandant déjà comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, nul doute que Nintendo est déjà sur le front de guerre pour faire en sorte de mettre à jour les sécurités de la Nintendo Switch 2 et empêcher que ce contournement des restrictions logicielles de la console puisse continuer d’être exploité. Quant aux auteurs de ce fameux jailbreak, espérons pour eux qu’ils ont de bons avocats, car la firme de Kyoto pourrait bien décider de leur envoyer les leurs.

Profitons-en d’ailleurs pour rappeler une nouvelle fois que si la pratique du jailbreak peut-être séduisante sur le papier, notamment dans le sens où elle permet d’ajouter des mods à des jeux n’étant pas pensés pour, mais aussi de profiter du catalogue de jeux de la Nintendo Switch 2 sur d’autres supports, cela ne reste pas sans danger. Votre Nintendo Switch 2 pourrait en effet subir des dégâts irréversibles dans certaines situations, voire même être définitivement bloquée par l’éditeur dans certaines situations. Faites donc preuve de prudence.

Source : X