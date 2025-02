En-dehors des exclusivités historiques de Big N, les éditeurs tiers surveillent de très près la sortie de la Nintendo Switch 2. De récents leaks et rumeurs insistants laissent en effet entendre que de grosses licences souhaiteraient profiter de son hardware plus puissant pour s'ouvrir à un nouveau public. En tête de liste, on peut notamment citer des mastodontes comme la licence Assassin's Creed, DOOM The Dark Ages, GTA 6, Halo The Master Chief Collection, Red Dead Redemption 2 ou encore Tekken 8, entre autres exemples. Un autre très gros titre très attendu et à venir semble vouloir se joindre à la fête.

Un autre jeu monstrueux bientôt sur Nintendo Switch 2 ?

De gros éditeurs comme Bandai Namco, Electronic Arts, Microsoft, Ubisoft ou encore Take-Two expriment donc un intérêt certain autour de la Nintendo Switch 2. L'un d'entre eux s'était pour l'instant montré assez discret à ce sujet : Capcom. Dans le cadre d'une interview auprès de Gamereactor, nous apprenons finalement que le géant japonais ne dérogera pas à la règle, qui plus est avec l'un de ses plus gros jeux à venir : nul autre que Monster Hunter Wilds.

Son producteur, Ryozo Tsujimoto, avait en tout cas ceci à dire quant à un portage de ce monstrueux titre sur Nintendo Switch 2 : « Pour l'instant, nous n'avons rien de plus à annoncer au niveau des plateformes visées par Monster Hunter Wilds. Mais nous sommes dans la même position que tout le monde concernant la Nintendo Switch 2. C'est une nouvelle annonce forte, et nous avons besoin de prendre notre temps pour connaître exactement la nature de son hardware et comment l'utiliser au mieux. Et c'est clairement quelque chose qu'on envisage à l'avenir ».

Monster Hunter Wilds est de son côté attendu le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais, comme Rise sorti d'abord sur Switch, puis sur PC et enfin les autres consoles, rien n'empêche cet opus nouvelle génération pour la franchise phare de Capcom d'arriver tôt ou tard sur la Nintendo Switch 2. Il se pourrait cependant qu'il ne soit pas disponible dès la sortie de la console, attendue dans les prochains mois.

Source : Gamereactor