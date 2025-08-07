Après des semaines à laisser planer le doute, la firme de Kyoto enchaîne les prises de parole. La nouvelle conférence mettant à l'honneur la Nintendo Switch 2 vient de s'achever, dévoilant encore un tas de jeux à découvrir.
Décidément, il ne passe plus une semaine sans que Big N ne fasse des annonces ! Ç'a commencé via l'une de ses franchises exclusives à l'occasion du Pokémon Presents, puis nous avons eu le droit à un vrai Nintendo Direct. Mais, aujourd'hui, on change de format pour une nouvelle conférence. Vous allez vraiment avoir de quoi jouer sur la Switch 2 et même sur sa grande sœur, vous allez voir !
Des annonces rafraîchissantes pour Nintendo
À une semaine du Direct, l'Indie World a pris la relève pour lever le voile sur les jeux indépendants qui feront leur entrée au catalogue de la Nintendo Switch 2. Certains acteurs qui ont déjà marqué ce secteur en vogue ont passé une tête, à l'instar des créateurs de Shovel Knight. Ceux-là ont ouvert la conférence pour donner la date de sortie de Mina The Hollower, leur nouvelle création.
Plusieurs dates imminentes ont également été annoncées pour celles et ceux qui cherchent des jeux à faire cet été sur Nintendo Switch 2 ! Is this seat taken et Tiny Bookshop sont disponibles dès aujourd'hui par exemple, pour les amateurs de puzzles atypiques. De son côté, l'aventureux Herdling sortira le 21 août prochain.
L'avenir se présente aussi plutôt rempli avec de premières annonces indépendantes Nintendo Switch 2. Pour la fin d'année, vous pourrez notamment compter sur le joli Undusted et le très rétro Caves of Qud. Pour 2026, nous retiendrons particulièrement Neverway et sa direction artistique plus qu'intrigante !
Toutes les annonces de l'Indie World d'août 2025
Malgré une durée resserrée de 15 minutes, les annonceurs ont mis le paquet pour remplir cette conférence Indie World. La Nintendo Switch 2 et sa grande sœur vont être gâtés avec 20 jeux qui confirment ou annoncent leur sortie prochaine.