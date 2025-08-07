Après des semaines à laisser planer le doute, la firme de Kyoto enchaîne les prises de parole. La nouvelle conférence mettant à l'honneur la Nintendo Switch 2 vient de s'achever, dévoilant encore un tas de jeux à découvrir.

Décidément, il ne passe plus une semaine sans que Big N ne fasse des annonces ! Ç'a commencé via l'une de ses franchises exclusives à l'occasion du Pokémon Presents, puis nous avons eu le droit à un vrai Nintendo Direct. Mais, aujourd'hui, on change de format pour une nouvelle conférence. Vous allez vraiment avoir de quoi jouer sur la Switch 2 et même sur sa grande sœur, vous allez voir !

Des annonces rafraîchissantes pour Nintendo

À une semaine du Direct, l'Indie World a pris la relève pour lever le voile sur les jeux indépendants qui feront leur entrée au catalogue de la Nintendo Switch 2. Certains acteurs qui ont déjà marqué ce secteur en vogue ont passé une tête, à l'instar des créateurs de Shovel Knight. Ceux-là ont ouvert la conférence pour donner la date de sortie de Mina The Hollower, leur nouvelle création.

Plusieurs dates imminentes ont également été annoncées pour celles et ceux qui cherchent des jeux à faire cet été sur Nintendo Switch 2 ! Is this seat taken et Tiny Bookshop sont disponibles dès aujourd'hui par exemple, pour les amateurs de puzzles atypiques. De son côté, l'aventureux Herdling sortira le 21 août prochain.

L'avenir se présente aussi plutôt rempli avec de premières annonces indépendantes Nintendo Switch 2. Pour la fin d'année, vous pourrez notamment compter sur le joli Undusted et le très rétro Caves of Qud. Pour 2026, nous retiendrons particulièrement Neverway et sa direction artistique plus qu'intrigante !

Toutes les annonces de l'Indie World d'août 2025

Malgré une durée resserrée de 15 minutes, les annonceurs ont mis le paquet pour remplir cette conférence Indie World. La Nintendo Switch 2 et sa grande sœur vont être gâtés avec 20 jeux qui confirment ou annoncent leur sortie prochaine.

Well Dweller se révèle à l'Indie World

Neverway, une intrigante aventure sur Nintendo Switch 2

Herdling, une aventure sauvage pour l'été sur Switch 1 et 2

Is this seat taken est dispo et le fait savoir à l'Indie World

Little Kity, Big City présente sa nouvelle mise à jour

Content Warning débarque officiellement sur Nintendo Switch 2

Ball x Pit, pour les amateurs de roguelite sur Nintendo Switch 2 et plus

Ultimate Sheep Raccoon, une course folle en World Premiere

Glaciered vous embarque dans les profondeurs à la conférence Nintendo

Winter Burrow, un jeu adorable à surveiller sur Switch 1 et 2

Undusted: Letters from the Past cet automne sur Nintendo Switch

Tiny Bookshop est là et le rappelle à pendant l'Indie World

Caves of Qud, le rétrogaming à fond sur Nintendo Switch 1 et 2

Strange Antiquities, menez l'enquête à la rentrée sur Switch

OPUS Prism Peak, narration et photo pour l'Indie World

Go-Go Town, prenez soin de votre ville sur Switch 1 et 2

UFO 50, la nostalgie à son max sur Switch

Conférence Nintendo Indie World en replay