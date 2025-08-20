La Nintendo Switch 2 va bientôt accueillir l'un des meilleurs jeux de 2024, après son carton plein sur toutes les autres plateformes. Pour le coup, si vous n'avez pas encore eu la chance d'y jouer, c'est le moment ou jamais.

La Gamescom 2025 est lancée ! Hier soir se tenait la grande soirée d’ouverture durant laquelle de nombreuses annonces ont été faites. Si l’on aurait bien aimé avoir le droit à davantage de surprises, on ne va pas bouder notre plaisir pour autant, c’est toujours un évènement. Parmi les jeux présents, un très gros AAA s’est annoncé sur Nintendo Switch 2 après avoir fait un carton sur toutes les autres plateformes. Une excellente nouvelle pour les joueurs une fois de plus.

La Nintendo Switch 2 va accueillir l'un des plus jeux de 2024

Peu à peu, les exclusivités n’en sont plus vraiment. PlayStation ouvre ses licences aux PC depuis un petit moment maintenant, tandis que Xbox les éparpille carrément sur tous les supports maintenant. C’est d’ailleurs l’une de ses exclusivités qui arrive désormais sur Nintendo Switch 2, après avoir régalé les joueurs sur Xbox Series, PC et PS5. Sortez le fouet et le chapeau, Indiana Jones et le Cercle Ancien arrive sur Nintendo Switch 2 en 2026 ! On n’a pas encore de date précise à se mettre sous la dent, mais le jeu est bel et bien confirmé. Il devrait d’ailleurs arriver avec son premier gros DLC l’Ordre des Géants, qui est quant à lui prévu pour le 4 septembre prochain sur Xbox Series, PS5 et PC.

Très clairement, Indiana Jones et le Cercle Ancien est la meilleure adaptation de la licence en jeu vidéo. Les joueurs Nintendo Switch 2 pourront prochainement eux aussi voyager à travers le monde, de l'Italie jusqu’à l’Egypte en passant par d’autres environnements encore plus dépaysants. Mélange d’action, d’aventure, d’enquêtes et d’infiltration, le jeu a su capter l’essence même de la licence Indiana Jones. L’immersion est totale et le plaisir présent à chaque instant. Son DLC l’Ordre des Géants quant à lui, nous emmènera dans les entrailles de Rome pour découvrir l’un des plus grands secrets de la capitale, tout en cherchant des réponses sur cet ordre sacré que sont les Géants.

Source : Bethesda, Xbox, Gamescom 2025