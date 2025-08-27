Un des jeux disponibles dès le lancement de la Nintendo Switch 2 tente de rattraper les pots cassés après avoir été accessible dans un état catastrophique.

La Nintendo Switch 2 a beau cartonner depuis son lancement, tout n'est pas idyllique pour la nouvelle console hybride. Plusieurs sorties à venir sont loin de se montrer à la hauteur des attentes pour le moment. Mais, cela ne concerne pas que des jeux attendus pour les prochains mois. Des titres déjà disponibles ont montré des problèmes de performances, dont un pour qui c'est vraiment la catastrophe. Mais il compte bien rectifier le tir avec sa nouvelle mise à jour !

Un jeu qui s'offre une deuxième chance sur Nintendo Switch 2

Ce n'est pourtant pas un mauvais jeu. Mais, à la sortie de la Nintendo Switch 2, Hitman World of Assassination n'est pas parvenu à s'optimiser comme il fallait pour la nouvelle console de la firme de Kyoto. Cependant, les équipes de développement ont bien eu conscience des dégâts et ont promis qu'il y aurait du changement.

Eh bien, nous y sommes ! La Signature Edition de Hitman World of Assassination accueille une mise à jour qui devrait déjà commence à changer la donne pour la stabilité du jeu sur Nintendo Switch 2. D'ores et déjà, divers problèmes de plantage ont été résolus. Cela vaut aussi pour des baisses sévères de framerate, notamment en passant devant les miroirs.

De même, les équipes de développement ont eu la lumineuse idée de résoudre tout un tas de problèmes d'éclairage. Le jeu ne brillera plus excessivement dans certaines zones. Cela valait aussi pour certains écrans qui éclairaient à l'excès. Dans l'ensemble, le rendu de ce Hitman devrait enfin s'améliorer avec sa mise à jour sur Nintendo Switch 2 pour une expérience jouable.

Détails du patch Patch 3.230.1 de Hitman World of Assassination

Sauvegarde sécurisée : Correction du problème qui provoquait des plantages lors du chargement des sauvegardes automatiques.

: Correction du problème qui provoquait des plantages lors du chargement des sauvegardes automatiques. Diminution de l'éclairage pour plus de discrétion : Résolution d'un problème d'éclairage excessif dans les endroits sombres.

: Résolution d'un problème d'éclairage excessif dans les endroits sombres. Face au miroir : Correction d'un problème où des chutes de framerate pouvaient se produire lorsque l'Agent 47 se déplaçait face à de grands miroirs dans les salles de bain en résolution 4K.

: Correction d'un problème où des chutes de framerate pouvaient se produire lorsque l'Agent 47 se déplaçait face à de grands miroirs dans les salles de bain en résolution 4K. Annonces aveuglantes : Correction d'un problème où une annonce sur deux sur les écrans d'affichage de Teller Hall, New York, apparaissait exagérément lumineuse.

: Correction d'un problème où une annonce sur deux sur les écrans d'affichage de Teller Hall, New York, apparaissait exagérément lumineuse. Trop lumineux pour négocier : Résolution d'un problème où les écrans de la boutique du fournisseur Freelancer apparaissaient trop lumineux dans certains endroits bien éclairés de la mission.

: Résolution d'un problème où les écrans de la boutique du fournisseur Freelancer apparaissaient trop lumineux dans certains endroits bien éclairés de la mission. Faites confiance à votre instinct : Correction de problèmes où l'instinct ne mettait pas en évidence de manière fiable les objets, les éléments du décor ou les silhouettes des gardes.

: Correction de problèmes où l'instinct ne mettait pas en évidence de manière fiable les objets, les éléments du décor ou les silhouettes des gardes. Visée stable : Ajout d'une option « Frame Rate » pour aider à maintenir des performances stables. Cette option est activée par défaut.