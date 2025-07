La version Nintendo Switch 2 de Hitman a beau être arrivée avec de grandes ambitions, elle n’a pas vraiment convaincu tout le monde. Problèmes de fluidité, fonctionnalités absentes, connexion obligatoire… Les critiques n’ont pas tardé. Mais bonne nouvelle : le studio IO Interactive ne compte pas rester les bras croisés. Des mises à jour sont prévues dès cet été pour améliorer l’expérience de jeu.

Un lancement en demi-teinte sur Nintendo Switch 2

Le portage de Hitman faisait partie des grosses cartouches du lancement de la Nintendo Switch 2. Tout comme Cyberpunk 2077 ou Hogwarts Legacy, il devait démontrer ce que la nouvelle console de Nintendo avait dans le ventre. Techniquement, le pari est réussi : le jeu tourne nativement, sans passer par le cloud comme sur Switch 1. Mais sur le terrain, les choses sont un peu plus compliquées.

Depuis sa sortie, les joueurs relèvent pas mal de soucis sur Nintendo Switch 2. Les performances sont irrégulières, certains effets sont absents, et des fonctions pourtant évidentes, comme le gyroscope ou l’écran tactile, ne sont tout simplement pas prises en charge. Sans oublier l’obligation d’être connecté en permanence, même pour des fonctionnalités basiques.

IO Interactive à l’écoute

Heureusement, le studio danois a entendu les critiques. Dans une interview accordée à Video Games Chronicle, Jonathan Lacaille, directeur de la franchise Hitman, confirme que des améliorations sont en préparation. Les équipes travaillent déjà sur les problèmes de performance et d’optimisation. Les premiers correctifs devraient arriver au cours de l’été.

D’après Lacaille, ce premier portage sur Nintendo Switch 2 a aussi servi de test grandeur nature. Il reconnaît que tout n’a pas été parfait, mais souligne que cette expérience va permettre de faire mieux pour la suite. Et notamment pour un autre projet très attendu.

IO Interactive prépare en effet un nouveau jeu James Bond : 007: First Light. Lui aussi arrivera sur Nintendo Switch 2, et tournera nativement sur la console. Ce ne sera pas une version cloud, mais bien un vrai portage, comme Hitman. Et cette fois, le studio compte bien appliquer les leçons tirées de ses premiers essais.

Source : VDC