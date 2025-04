La Nintendo Switch 2 a fait couler beaucoup d'encre en raison de son prix, et surtout celui de ses jeux, mais la situation pourrait encore empirer dans un avenir plus ou moins proche...

Après un Nintendo Direct spécial riche en annonces fortes et en présentations intrigantes autour de la Nintendo Switch 2, l'engouement des fans a grandement été douché par un sujet qui fâche : le prix de la console, et surtout de ses jeux. Celle-ci sortira en effet le 5 juin à 469,99 euros, ou 509,99 euros dans un bundle comprenant Mario Kart World. Séparément, celui-ci affiche un tarif particulièrement salé de 79,99 euros en numérique, et 89,99 euros en physique. D'autres titres comme Donkey Kong Bananza présentent de leur côté un tarif de 69,99 euros en numérique, et 79,99 euros en physique. Sauf que, quelques heures plus tard, l'administration Trump annonçait de nouvelles taxes qui risquent encore de faire flamber ces prix. On vous explique tout cela.

Une inflation du prix de la Nintendo Switch 2 en vue ?

Fin janvier dernier, nous vous rapportions que Donald Trump, actuel président des États-Unis, envisageait d'appliquer une hausse des taxes sur les produits issus de l'étranger, et notamment en Asie. Quelques heures après le Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2, il mettait justement sa menace à exécution. Cela se traduit par une hausse de 10% des taxes sur tous les produits fabriqués hors U.S. Pour d'autres pays comme le Vietnam et le Cambodge, la hausse monte respectivement à 46 et 49%. Or, c'est dans ces pays que Nintendo se fournit en composants et fabrique sa console, après avoir déplacé ses usines de Chine suite à une précédente hausse des taxes des produits provenant de ce pays, une fois encore par Donald Trump, qui enregistre d'ailleurs une nouvelle hausse de 34%.

Ainsi, il se pourrait que le prix d'une Nintendo Switch 2 déjà jugé un peu trop salé puisse atteindre des valeurs encore plus douloureuses. D'après le Financial Times, Nintendo aurait cependant anticipé la chose depuis quelques mois en important « des centaines de milliers » de modèles au pays de l'Oncle Sam. Si ces stocks venaient cependant à manquer, il se pourrait que les futurs modèles provenant de l'étranger connaissent une forte hausse de leur prix. Une inconnue demeure cependant : si le prix affiché de 450 dollars (ou 469,99 euros chez nous) prend déjà ou non en compte les la hausse des taxes appliquée par l'administration Trump. De même, le prix des jeux Switch 2 qui a déjà fait couler beaucoup d'encre pourrait aussi en faire les frais.

Le reste du marché des consoles, mais aussi du PC, également impactés ?

La Nintendo Switch 2 ne serait malheureusement pas la seule touchée par cette politique tarifaire de l'administration Trump. Celle-ci concerne en effet aussi le marché du PC, avec une hausse de 25% de tous les imports en lien avec les ordinateurs. Cela englobe PC de bureau, portables et leurs composants internes comme les cartes graphiques ou les processeurs. Un marché déjà difficile d'accès pour les revenus modestes risque donc de le devenir encore plus à l'avenir.

En parlant d'avenir, au-delà de la Nintendo Switch 2, on peut potentiellement déjà s'inquiéter quant au sort des autres consoles comme la PS6 du côté de Sony, ou encore les Xbox Series 2 et Xbox portable à venir du côté de Microsoft. Celles-ci ne sortiront a priori pas avant un moment, et il se pourrait finalement que l'annonce choc de l'administration Trump soit quelque peu adoucie suite à des négociations avec les pays ciblés par ces importantes hausses des taxes. L'avenir nous le dira.

© Nintendo

Sources : Rapid Reponse 47 sur X.com ; Financial Times