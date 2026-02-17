Dans un article publié par le média spécialisé Bloomberg il y a quelques jours à peine, on peut lire une nouvelle qui pourrait déplaire aux joueurs qui envisageaient de passer à la caisse pour s'offrir une Nintendo Switch 2. La dernière console du constructeur japonais a en effet réussi à passer entre les gouttes, avec une sortie à l'été 2025 quelques mois avant l'explosion du prix des composants. Mais la réalité pourrait bien rattraper Nintendo. C'est du moins ce que ce plusieurs journalistes laissent entendre.

L'article, intitulé « La demande endémique de l'IA pour la mémoire alimente une crise des puces grandissante », n'est naturellement pas très optimiste. Trois journalistes de Bloomberg reviennent sur la situation actuelle des composants informatiques, aggravée par les besoins de l'intelligence artificielle générative en matière de mémoire. C'est notamment pour cette raison que le prix de la RAM atteint des sommets depuis plusieurs mois. Certains constructeurs comme Micron ont même annoncé arrêter de produire de la mémoire de marque Crucial. Et cette pénurie a même amené Nvidia à stopper sa production de nouvelles cartes graphiques pour le gaming. Mais quel impact cela aura-t-il sur la Nintendo Switch 2 ?

Si vous vouliez acheter la Nintendo Switch 2, c'est peut-être le bon moment

Après la future Steam Machine qui semble avoir elle aussi du souci à se faire, la prochaine victime pourrait bien être la Nintendo Switch 2. D'après Bloomberg, « Nintendo serait en train de réfléchir à augmenter le prix de la Switch 2 en 2026, d'après des sources proches du dossier ». Les journalistes précisent d'ailleurs que si la console est sortie quelques mois avant l'explosion des prix, Nintendo n'y est pas pour rien. « Le constructeur a en effet contribué au surplus de demande en 2025 avec la sortie de la Nintendo Switch 2 qui a engendré plus de ventes de cartes mémoire », peut-on lire.

Rien n'a été pour l'instant confirmé ou démenti par le constructeur. Mais cela n'aurait rien d'étonnant, puisque même la future PS6 pourrait elle aussi être concernée par une hausse de prix. Voire carrément un report de plusieurs années. On rappelle que les prix des composants, eux, prévoient de continuer à augmenter en 2026. La Nintendo Switch 2 pourrait donc elle aussi être impactée.

Où l'acheter au meilleur prix ?