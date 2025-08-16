Un jeu qui fracasse tout sur Nintendo Switch 2 (et sa grande sœur) fait enfin une annonce que les fans attendaient depuis des mois. Il était plus que temps !

Les Nintendo Switch 1 et 2 doivent faire face à une réalité qui n'est pas toujours des plus agréables pour les joueuses et joueurs. Cette réalité, c'est qu'il leur faut ponctuellement patienter plus que sur les autres plateformes pour bien des jeux. C'est notamment le cas d'un titre issu d'une licence très apprécié, arrivé non seulement tardivement mais qui est resté en hibernation depuis. Néanmoins, réjouissez-vous, car il y a enfin du nouveau en approche !

Enfin une annonce pour ce gros jeu Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 suit visiblement la tendance de sa grande sœur. Tous les nouveaux jeux n'auront pas la chance d'arriver dans son catalogue en même temps que les autres consoles, comme l'a démontré Borderlands 4. Elle doit donc 'subir' tout autant les retards sur les jeux arrivés en décalage sur la précédente console hybride, à l'instar du dernier représentant des Guilty Gear.

En effet, Guilty Gear Strive est enfin arrivé sur la console de Big N en janvier 2025, soit quatre ans après son lancement initial. Le jeu de combat hyper populaire est évidemment compatible avec la nouvelle venue sur le marché : la Nintendo Switch 2. Cependant, pour l'une ou l'autre machine hybride, le contenu est loin d'égaler encore celui dispo sur PS4/PS5, Xbox One/Series et PC.

Mais, cela est sur le point de changer ! Le production Ken Miyauchi a profité du nouveau carnet des développeurs pour présenter ses excuses au nom des équipes de développement quant au retard de la prochaine mise à jour de Guilty Gear Strive sur Nintendo Switch. L'attente n'aura pas été vaine, car il y a bien du nouveau contenu en approche.

Alors que nous ne sommes qu'à la moitié de l'été, Miyauchi donne rendez-vous aux joueuses et joueurs Nintendo Switch 1 et 2 à l'automne 2025. Pas de date exacte, mais la garantie d'avoir enfin une belle mise à jour pour Guilty Gear Strive. Ainsi, le public qui joue sur ces consoles hybrides aura accès à la dernière version du jeu. Plus que cela, il accueillera de nouveaux personnages jouables : Venom, Unika et la très récemment annoncée Lucy de la série Cyberpunk Edgerunners ! Allez, encore un peu de patience.