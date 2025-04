La Nintendo Switch 2 est d'ores et déjà disponible en précommande. Découvrez où l'acheter au meilleur prix avec ses premiers jeux, ainsi que ses accessoires exclusifs.

Hier a eu lieu la grande conférence dédiée à la Nintendo Switch 2. Elle a ainsi levé le voile sur ses fonctionnalités inédites et a donné un premier aperçu solide de son line-up. Le constructeur lance donc concrètement la machine pour sa nouvelle console, qui sortira officiellement le 5 juin 2025. Si elle vous fait de l'œil, ça tombe bien, car vous pouvez déjà la précommander, de même pour ses premiers jeux et accessoires !

Où précommander la Nintendo Switch 2 ?

Big N a conclu sa conférence en présentant les packs qui seront proposés au lancement, le 5 juin. D'un côté, vous pourrez acheter la Nintendo Switch 2 seule, sans jeu intégré. De l'autre, comme pour sa grande sœur, le constructeur a pensé un pack avec Mario Kart 9 (qu'on peut désormais appeler Mario Kart World) inclus en dématérialisé. Chacun des packs est dès maintenant disponible en précommande, avec une petite différence de 30 € entre les deux chez les revendeurs.

Acheter la Nintendo Switch 2

Fnac à 469,99 €

Leclerc à 469,99 €

Cdiscount à 469,99 €

Micromania à 469,99 €

Acheter pack console avec Mario Kart World

Fnac 499,99€ au lieu de 509,99 €

Cdiscount 499,99€ au lieu de 509,99 €

Micromania à 509,99€

Où précommander les jeux Nintendo Switch 2 ?

Mais, que serait une console sans jeux ? Pour accompagner la nouvelle console, plusieurs titres sont déjà disponibles en précommande. D'un côté, plusieurs classiques de la précédente console s'apprêtent à ressortir dans une édition spéciale upgradée, à l'instar de Zelda Breath of the Wild, sa suite et le dernier Mario Party en date. Ce n'est pas tout ! Les premiers titres-vitrines vous attendent également.

Mario Kart World, un futur hit sur Nintendo Switch 2

Mario Kart World, le nouvel opus de la grande saga de course de kart, a ouvert le Nintendo Direct hier ! Il a surpris tout le monde avec des graphismes nettement rehaussés par rapport au dernier épisode et tous ses modes de jeu inédit. Soyez sûr de l'avoir dès sa sortie, le 5 juin lui aussi !

Leclerc à 69,90 au lieu de 89,99 €

CDiscount : 79,99 € au lieu de 89,99 €

Fnac (à venir)

Amazon (à venir)

Donkey Kong Bananza, la surprise de la conférence

L'important, c'est de bien commencer une conférence et de bien la terminer. Ce fut le cas du dernier Nintendo Direct. Il s'est achevé sur une présentation inattendue d'un tout nouveau Donkey Kong en 3D et même en open world, précisons-le. Donkey Kong Bananza sera disponible le 17 juillet 2025 sur la nouvelle console pour été qui a la banane !

Leclerc 59,90€ au lieu de 79,99€

Fnac : 79,99 € + 10 € offerts pour les adhérents

CDiscount : 79,99 €

Où précommander les accessoires Nintendo Switch 2 ?

N'oublions pas non plus les nouveautés qui viendront enrichir l'expérience sur la future console de Nintendo. Cette dernière proposera des fonctionnalités inédites par rapport à sa grande sœur, d'où quelques spécificités pour sa nouvelle manette Pro et la sortie d'une caméra exclusive.

La nouvelle Manette Pro

La Nintendo Switch 2 aura droit à sa propre manette Pro. Proposant un confort de jeu optimal, elle reprend le design du précédent modèle. Cependant, elle embarque le nouveau bouton « C » dédié au chat vocal et, dans la même logique, elle supporte le microphone. Elle aussi sera disponible le 5 juin. Passez précommande dès maintenant.

Cdiscount : 89,99 €

Amazon (à venir)

Fnac (à venir)

La Caméra exclusive à la console

Ça aussi, ç'a été une petite surprise lors du dernier Nintendo Direct : la Switch 2 sera compatible avec une caméra pour remettre le motion gaming au cœur de l'expérience. Ainsi, plusieurs titres, comme la réédition de Super Mario Party Jamboree, prendront en compte l'accessoire pour des mini-jeux spéciaux. Elle sera aussi bien utile pour le chat entre amis. Passez précommande pour l'avoir à la sortie de la console.

Cdiscount : 59,99 €

Amazon (à venir)

Fnac (à venir)