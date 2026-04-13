Le catalogue de la Nintendo Switch 2 va gonfler cette année. Entre des portages attendus et des exclusivités qui le sont tout autant, 2026 s’annonce comme une année charnière pour la console. Mais elle pourrait aussi réserver son lot de surprises, avec le retour de titres qu’on ne s’attendait pas à revoir.

Un peu moins d’un an après sa sortie, la Nintendo Switch 2 doit encore faire ses preuves. Le catalogue d’exclusivités s’étoffe progressivement et l’année 2026 devrait permettre à Big N de consolider un line-up jugé trop maigre au lancement. Mario Tennis Fever, Tomodachi Life Une Vie de Rêve, Yoshi and the Mysterious Book ou encore Fire Emblem Fortune's Weaver sont autant de jeux qui viendront donner un peu plus de poids à la nouvelle console hybride cette année. Mais là où la dernière-née a encore tout à prouver, c’est sur sa capacité à encaisser les AAA modernes, les mondes ouverts ambitieux et les titres plus gourmands.

Borderlands 4 est repoussé sur Nintendo Switch 2 jusqu’à nouvel ordre, quand 007 First Light attendra cet été avant de tenter l’expérience nomade. Reste que la console pourrait aussi être un boulevard et un refuge idéal pour des jeux acclamés, mais passés sous les radars. Et justement, un titre particulièrement sous-côté a leaké sur Nintendo Switch 2.

Un jeu Marvel sous-côté arriverait sur Nintendo Switch 2

C’est encore une fois un organisme de classification qui a vendu la mèche. Direction Taïwan, où l’institution chargée de noter les jeux a révélé l’existence d’une version Nintendo Switch 2 pour Les Gardiens de la Galaxie, le jeu Marvel sans doute le plus sous-côté à ce jour. Sorti initialement sur consoles PlayStation, Xbox et PC en octobre 2021, le jeu avait voyagé jusque sur la Nintendo Switch, dans une version via le cloud, uniquement. A l’instar des derniers Resident Evil, ou Kingdom Hearts selon la rumeur, le titre devrait donc s’offrir prochainement une seconde chance sur la console hybride. Il faut dire que sa boucle de gameplay se prêterait particulièrement bien au format portable de la Nintendo Switch 2.

Avec Les Gardiens de la Galaxie, Eidos-Montréal signait une adaptation étonnamment solide, surtout après le naufrage de Marvel’s Avengers. Le jeu d’action et d’aventure de Square Enix assumait sa formule très dirigiste, qui faisait la part belle à la narration, à l’humour et à la dynamique d’équipe, mais au détriment d’une quelconque prise de risque côté gameplay. Des combats de tirs classiques, des pouvoirs d’équipe convenus, une boucle répétitive mais qui se prête bien à des plus petites sessions (donc parfait pour la Nintendo Switch 2), le jeu avait surtout brillé pour sa mise en scène efficace, ses dialogues bien écrits et sa bande-son qui fleure bon les 80’s.

Une seconde vie pour le jeu ?

Reste maintenant à savoir quand ce portage sortira et à attendre une officialisation. La communauté milite en tout cas pour que celles et ceux qui sont passés à côté lui donnent sa chance lorsqu’il sera disponible sur Nintendo Switch 2. « C'était tellement un bon jeu, il était trop sous-côté. », « Il serait parfait pour la console en fait », sont autant de messages qui traduisent déjà un certain enthousiasme pour un portage que l’on n’attendait pas forcément, mais que l’on accueillera sans aucun doute à bras ouverts.

Source : Taiwan Digital Game Rating Committee