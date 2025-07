Si vous faites partie de ceux qui ont cherché à obtenir une PS5 ou une Xbox Series X à leur lancement en 2020, alors vous avez sans doute été confronté au problème des scalpeurs. Véritables fléaux de notre époque, ces revendeurs malveillants n’hésitent pas à acheter en grande quantité des objets aux stocks limités, et ce dans le simple but de pouvoir les revendre à prix exorbitant derrière. Un phénomène que la récente Nintendo Switch 2 a eu la chance d’esquiver, ce qui n’a pourtant pas empêché la console de se vendre… à 500 fois son prix de vente conseillé !

GameStop et le bad buzz de la Nintendo Switch 2

Pour bien comprendre l’origine de cette histoire plus qu’insolite, revenons quelques semaines en arrière. Nous sommes le 5 juin 2025. La Nintendo Switch 2 est officiellement disponible à la vente à travers le monde, et des centaines de joueurs new-yorkais se ruent au GameStop de Staten Island pour récupérer leur précieux sésame. Les vendeurs sur place font alors leur travail, procèdent à la vente, et agrafent le reçu des clients directement sur la boîte de la console afin d’éviter que celui-ci ne soit perdu.

Le problème, c’est que cette dernière action a malheureusement de graves conséquences inattendues. Dans les heures qui suivent, plusieurs clients s’aperçoivent en effet que l’écran de leur Nintendo Switch 2 a été perforé par l’agrafeuse dans l’opération. Ni une ni deux, les joueurs concernés décident donc de partager leur expérience sur les réseaux sociaux, ce qui ne tarde pas à prendre de l’ampleur. Suffisamment pour pousser GameStop à réagir très rapidement, et à procéder au remplacement immédiat de toutes les consoles endommagées.

Un coup de génie marketing

Et alors que l’histoire aurait pu s’arrêter là, la compagnie a finalement décidé de tourner ce petit bad buzz à son avantage avec un brillant coup de communication. Le 9 juillet dernier, GameStop annonçait ainsi sur ses réseaux sociaux la mise aux enchères de l’une des Nintendo Switch 2 endommagées… accompagnée de la fameuse agrafeuse responsable du crime et d’un certificat d’authenticité. Le but ? Obtenir des fonds pour une œuvre de charité dédiée aux enfants malades, à savoir la Children’s Miracle Network Hospitals.

Un geste qui est naturellement loin d’être passé inaperçu, et qui a ensuite donné lieu à des enchères couronnées de succès sur eBay, où pas moins de 282 offres ont été faites par 94 enchérisseurs. D’un prix de départ fixé à 1$ par GameStop, la console de Nintendo est alors très vite montée à des sommes astronomiques, avant de finir sa course à hauteur de 250 000$ à la dernière minute. Autant dire que l’on tient d’ores et déjà la Nintendo Switch 2 la plus chère de l’histoire. Mais quand c’est pour la bonne cause, on ne peut que soutenir. Les scalpeurs devraient en prendre de la graine !

Source : eBay