Nintendo a récemment levé le voile sur un accessoire qui devrait ravir les fans de rétrogaming : un nouveau contrôleur GameCube spécialement conçu pour la Nintendo Switch 2. Une manette qui accompagnera l’arrivée des premiers jeux GameCube sur la future console. Mais attention, un détail a rapidement attiré l’attention des joueurs.

Une limitation… à relativiser pour cet accessoire Nintendo Switch 2 ?

Officiellement, ce nouveau pad GameCube ne serait compatible qu’avec les jeux rétro de la collection "Nintendo GameCube: Nintendo Classics" sur Nintendo Switch 2. Une information confirmée dans une vidéo de présentation et précisée en petit texte en fin de vidéo. Sur le papier, cette restriction peut sembler décevante. Mais les habitués des consoles Nintendo savent que ce genre de précision n’est pas forcément gravée dans le marbre.

Par le passé, d’autres manettes rétro commercialisées par Nintendo étaient annoncées comme compatibles uniquement avec les jeux correspondants via le service Switch Online. Pourtant, dans les faits, elles fonctionnaient aussi avec d’autres jeux. Dans la limite des contraintes techniques évidemment (nombre de boutons, sticks...).

Le cas de cette nouvelle manette GameCube pourrait donc suivre le même chemin. Techniquement, elle devrait pouvoir être reconnue comme un Pro Controller sur certains jeux Switch 2. Le tout ne nécessitant pas de clic sur les sticks, fonction absente sur le modèle original.

Trois jeux GameCube disponibles au lancement

Nintendo a confirmé que les jeux GameCube arriveraient dès le lancement de la Nintendo Switch 2, prévu le 5 juin 2025. Les trois premiers titres annoncés sont des classiques attendus :

The Legend of Zelda: The Wind Waker

SoulCalibur 2

F-Zero GX

Ces jeux profiteront d’améliorations visuelles, de contrôles personnalisables et même d’un mode multijoueur en ligne. Dernier détail important : cette manette GameCube ne sera pas vendue librement en magasin. Elle sera réservée aux membres du Nintendo Switch Online, et uniquement proposée en précommande pour les acheteurs de la Nintendo Switch 2 sur la boutique officielle My Nintendo Store. Un choix qui renforce son côté "collector", mais qui risque aussi de limiter son accessibilité.

Source : Nintendo