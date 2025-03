Nous y sommes presque ! Après la grande annonce en janvier dernier, la Nintendo Switch 2 s'apprête à se présenter de manière détailler cette semaine. Le constructeur nous a donné rendez-vous ce mercredi 2 avril pour une nouvelle conférence dédiée à sa nouvelle machine. Ce sera l'occasion pour lui de lever le voile sur de nombreux détails encore énigmatiques. Cela dit, certains se sont déjà révélés en avance par le truchement d'insiders bien informés, à l'instar de cette fonctionnalité secrète inattendue.

La Nintendo Switch 2 n'oublie pas sa grande sœur

Avant même sa présentation, la Nintendo Switch 2 faisait l'objet de bien des spéculations. Mais maintenant qu'elle a officiellement donné de premiers signes de vie en images, les discussions s'intensifient. Plusieurs brevets ont déjà été commentés pour essayer de lister tout ce que cette nouvelle console aurait à nous proposer.

Cependant, les premières images de la Switch 2 en elles-mêmes suffisent à alimenter les spéculations. De fait, puisqu'elle est construite sur le modèle de la précédente console hybride, les commentateurs jouent au jeu des 7 différences pour relever les nouveautés apparentes de la machine et tenter de les expliquer, notamment pour percer en avance le mystère derrière ses fonctionnalités secrètes.

Première image officielle de la Nintendo Switch 2. © Nintendo.

Parmi ces différences, on peut noter le petit bouton 'C' en-dessous du bouton 'Home' sur le Joy-Con de droite. Complètement absent sur les modèles de la première Switch, il interpèle forcément ici. Or, l'insider eXtas1s, qui a déjà eu l'occasion de partager des informations avérées sur la console, aurait eu des explications de manière officieuse sur cette nouvelle touche.

D'après ses sources, ce bouton 'C' servirait à se connecter... à une Nintendo Switch 1 ! Big N aurait pensé un système pour que sa précédente console soit utile à la seconde. Ainsi, elle pourrait servir de manette pour la Nintendo Switch 2, ainsi que de second écran pour éviter l'écran scindé lorsque vous jouer à plusieurs en local.

Mario Kart 9 a déjà été donné en exemple comme jeu compatible avec cette fonctionnalité. Reste à savoir si tous les titres de la Nintendo Switch 2 pourront y faire appel. Plus encore, gardons encore des pincettes face à ces déclarations tant qu'aucun élément probant n'a été confirmé. Cela dit, nous devrions en avoir le cœur net dès semaine !