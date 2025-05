La Nintendo Switch 2 est attendue en France pour le 5 juin 2025 et les précommandes sont disponibles depuis plusieurs semaines maintenant. Pour rappel, la console seule peut être achetée au prix de 469,99€, tandis que le bundle avec Mario Kart World à 509,99€, en sachant que ce sont les tarifs maximum conseillés. Ce qui signifie que les revendeurs ne peuvent pas aller au-delà de ce montant, en revanche, ils peuvent proposer des offres moins chères et c'est d'ailleurs déjà ce qu'il se passe avant le lancement.

La Nintendo Switch 2 renforce sa dimension portable

La présentation Nintendo Switch 2 a été l'occasion pour le constructeur japonais de répondre aux nombreuses questions des joueuses et joueurs intéressés sur la date de sortie, le prix de la console, les jeux de lancement ou encore les nouveautés à l'image des Joy-Con 2. Des manettes plus grandes, plus ergonomiques pour une meilleure prise en main, avec un système magnétique pour les relier à la machine, qui pourront être transformées en souris pour certains titres comme le très attendu Metroid Prime 4 Beyond.

Il y a également tout un pan social supplémentaire avec l'arrivée du GameChat qui permet de partager de différentes manières ses sessions de jeu avec ses amis. Aujourd'hui, la Nintendo Switch 2 dévoile une fonctionnalité QUI peut tout changer pour la durée de vie de votre console en mode portable. Dans les paramètres, il sera possible d'activer une option pour la batterie afin d'« Arrêter de recharger à 90% ». Si vous avez un smartphone récent, comme un Google Pixel, ce n'est pas une nouveauté. Mais il est bon de voir que Big N a pensé à cette fonctionnalité dans l'optique de préserver du mieux possible la batterie de la Nintendo Switch 2 sur le long terme.

Ainsi, même après plusieurs années, la batterie de la Nintendo Switch 2 devrait tenir plus longtemps puisque sa détérioration sera ralentie. Le constructeur japonais a choisi d'incorporer une Batterie au lithium-ion de 5220 mA h, ce qui permet des sessions estimées entre 2 et 6,5 heures. Une autonomie qui dépend avant tout des jeux lancés. Un Cyberpunk 2077 consommera beaucoup plus qu'une production indépendante en pixel art par exemple. Mais c'est le cas de tous appareils, notamment les PC / consoles portables, et la Nintendo Switch 2 n'échappe pas à la règle.

Source : Nintendo (via Genki_JPN).