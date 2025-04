L'annonce officielle de la Nintendo Switch 2 a permis d'avoir les réponses à de nombreuses questions à l'image de la date de sortie définitive et du prix de la console en France ou encore d'avoir un aperçu sur le line-up de jeux ainsi que des principales fonctionnalités de la machine. Parmi les nouveautés découvertes lors de l'événement de présentation, il y a le GameChat. Une fonctionnalité activable depuis l'un des boutons d'un des Joy-Con 2... qui sera tout bonnement inutile pour certains.

Ce bouton de la Nintendo Switch 2 ne servira à rien pour certains

Le constructeur japonais a réservé un segment de sa présentation Nintendo Switch 2 au GameChat. Une fonctionnalité sociale inédite qui vous permet de voir les amis avec lesquels vous jouez grâce à l'une des deux caméras vendues séparément, de discuter avec en utilisant le micro de la console en docké ou en nomade, ainsi que de partager votre écran de jeu. Une version Nintendo de Discord en somme... Pour activer le GameChat, il faudra appuyer sur le bouton C du Joy-Con 2 droit (l'orange saumon).

À la sortie de la Nintendo Switch 2, le 5 juin 2025, tout le monde pourra profiter du GameChat. Durant le Nintendo Direct, le constructeur a annoncé une gratuité de cette option jusqu'au 31 mars 2026. Une offre découverte qui implique que cela deviendra payant au-delà de cette date, et ce sera le cas. Auprès de nos confrères de Polygon, Bill Trinen, vice-président de l'expérience joueur et produit, a bel et bien confirmé qu'il faudra avoir un abonnement actif au Nintendo Switch Online.

« Le GameChat fait partie de l'expérience globale de la console. Le Nintendo Switch Online est réellement un élément essentiel de l'expérience Nintendo Switch 2 » a-t-il expliqué. Concrètement, si vous ne prévoyez pas de vous abonner au NSO, le bouton C du Joy-Con 2 droit de la Nintendo Switch 2 aura une touche qui vous ne servira pas. Pour rappel, le Nintendo Switch Online Standard coûte 19,99€ pour 12 mois, tandis que le NSO + Pack additionnel qui comprendre les jeux Gamecube est affiché au prix de 39,99e pour une année complète.

Source : Polygon.