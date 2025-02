Une fois de plus, la Nintendo Switch 2 semble, via un brevet officiel, confirmer cette fonctionnalité très attendue et qui intrigue beaucoup les joueurs. Voici de quoi il s'agit.

Nintendo reste encore discret sur la Nintendo Switch 2, mais les leaks se multiplient. Cette fois, c’est un brevet officiel qui révèle une fonctionnalité surprenante de la console. Même si tout le monde avait déjà un doute à ce sujet, c'est toujours une bonne surprise. Explication.

Une rumeur qui se confirme pour la Nintendo Switch 2

Depuis plusieurs mois, des rumeurs évoquent des manettes capables de détecter les mouvements sur une surface plane, un peu comme une souris d’ordinateur. Une première piste était apparue dans la bande-annonce de présentation de la console Nintendo Switch 2, où certains gestes laissaient planer le doute.

Désormais, un brevet récemment découvert apporte une preuve plus solide. Il décrit un capteur intégré aux Joy-Con, conçu pour capter la lumière réfléchie et détecter les déplacements sur une surface. Une technologie qui rappelle celle des souris optiques classiques. C'est tout de même assez révolutionnaire et on peut imaginer des usages nombreux en jeu. Notamment au niveau de la précision dans certains genres comme le FPS.

Une image vaut mille mots.

Des schémas qui en disent long

Les documents du brevet de la Nintendo Switch 2 incluent plusieurs illustrations qui confirment cette innovation. On y voit notamment un Joy-Con tenu à l’horizontale, utilisé comme une souris. Un autre schéma montre un modèle de manette divisé en deux parties, capable de fonctionner séparément, à la manière des Joy-Con actuels.

Ce genre d’innovation n’est pas une surprise. Nintendo a toujours cherché à repenser l’expérience de jeu, avec par exemple la détection de mouvements de la Wii ou le gyroscope intégré aux Joy-Con. Pour l’instant, Nintendo n’a rien confirmé officiellement. Mais un Nintendo Direct spécial Nintendo Switch 2 est prévu le 2 avril. Ce sera sûrement l’occasion d’en apprendre plus sur cette fonctionnalité et sur les autres nouveautés de la console.

Reste à voir comment elle sera intégrée dans les jeux et menus. Nintendo pourrait en faire un atout pour les jeux de stratégie, de simulation ou même pour la navigation dans l’interface. Une chose est sûre : la Switch 2 continue de faire parler d’elle, et les attentes sont grandes.

Source : Nintendo Switch 2 Brevet