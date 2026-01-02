La Nintendo Switch 2 continue de faire son petit bonhomme de chemin en récupérant des jeux à droite et à gauche en plus de ses exclusivités. La dernière née de chez Big N fait gonfler son catalogue à vue d'œil et un nouveau jeu vient d'ailleurs d'être confirmé à demi-mot par son créateur. C'est un très gros jeu qui a déjà fait ses preuves, continue d'ailleurs de cartonner et qui dispose d'une base de fans colossale.

Un énorme jeu apprécié arrive sur Nintendo Switch 2

Depuis sa sortie, la Nintendo Switch 2 a accueilli un grand nombre de AAA et de gros jeux déjà disponibles sur consoles et PC. De grosses nouveautés sont aussi déjà prévues, comme prochainement Resident Evil 9 Requiem pour ne citer que lui. Mais bientôt, la Nintendo Switch 2 pourrait s'ouvrir à un genre encore sous-représenté sur la plateforme, le MMORPG. L'un des plus gros représentants du genre, Final Fantasy 14, vient en effet d'être confirmé à demi-mot par celui qui en est à sa tête depuis des lustres ; Yoshi-P. Questionné sur l'avenir du jeu sur Nintendo Switch 2, le célèbre développeur a affirmé qu'il n'avait rien à dire à ce sujet pour le moment mais que l'on pouvait l'attendre fermement. Confirmant donc que le jeu serait bientôt disponible et surtout qu'il nous donnerait bientôt des nouvelles. Ça fait déjà un moment que le portage est mentionné et que des discussions étaient en cours, mais il semblerait cette fois que ce soit la bonne !

Final Fantasy 14 est l'un des MMO les plus joués depuis des années, et pour beaucoup il s'agit d'un des meilleurs. Le jeu rassemble des millions de joueurs chaque mois, et évolue au fil des mises à jour et extensions. Dawntrail a été sortie il y a peu et du nouveau contenu gratuit a aussi été ajouté avec la mise à jour 7.4. Tout le monde pense d'ailleurs que la prochaine extension devrait arriver d'ici 2027 ce qui pourrait laisser le temps au jeu de préparer une version Nintendo Switch 2 dans la foulée, pourquoi pas en 2026 ? On attendra en revanche une officialisation avant de s'enjailler. Pour l'heure, Yoshi-P n'a fait que nous confirmer que l'on pouvait s'attendre à une surprise, on va donc être patient.

source : livedoor.jp