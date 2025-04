L’arrivée de la Nintendo Switch 2 marque un tournant important pour Nintendo. Et pas seulement du côté du matériel ou des jeux. En coulisses, c’est toute une génération de créateurs légendaires qui s’apprête à passer la main. Un moment charnière pour la firme japonaise, qui s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire.

Miyamoto, Aonuma, Sakamoto… les figures clés approchent de la retraite avec la Nintendo Switch 2

On les connaît depuis toujours. Shigeru Miyamoto, l’homme derrière Mario, Zelda et Donkey Kong, a aujourd’hui 72 ans. Yoshio Sakamoto, associé à Metroid, vient de fêter ses 65 ans. Eiji Aonuma, le producteur phare de Zelda, a lui aussi 62 ans. Et la liste continue avec Takashi Tezuka (64 ans), Koji Kondo (63 ans) ou encore Shin’ya Takahashi (61 ans).

Dans un podcast récent, les anciens de Nintendo Minute, Kit Ellis et Krysta Yang, ont souligné un point simple mais essentiel : ces légendes ne seront probablement plus là à la fin du cycle de vie de la Nintendo Switch 2. Et avec une génération de console qui dure souvent entre 7 et 8 ans, le changement est déjà en marche.

Shigeru Miyamoto

Ce n’est pas la fin mais ce sera différent

Faut-il s’en inquiéter pour l'après Nintendo Switch 2 ? Pas forcément. Mais il faut s’y préparer. Ces personnalités ne sont pas seulement talentueuses, elles sont intimement liées à l’identité de Nintendo. Leur départ ne veut pas dire que les jeux seront moins bons. Mais ils auront une autre saveur. Comme le disent Kit et Krysta, on peut transmettre des compétences… mais pas une âme. Le style, l’instinct, la touche unique de ces vétérans sont impossibles à cloner. Alors oui, les jeux changeront. Mais ce n’est pas une mauvaise chose.

Ce renouvellement n’arrive pas brutalement. Depuis des années, Nintendo forme ses jeunes talents en interne. La relève est bien là, discrète mais motivée. Et le départ progressif des anciens lors de l'ère de la Nintendo Switch 2 pourrait justement permettre à de nouvelles idées de s’imposer, tout en respectant l’héritage de la marque. C’est aussi l’occasion d’ouvrir les portes à des approches différentes. Plus modernes, plus variées. Une évolution naturelle, presque nécessaire, dans une industrie en constante mutation.

Source : Kit & Krysta