Depuis le début de l’année, la Nintendo Switch 2 n’a assurément pas manqué de nouveautés pour les possesseurs de la machine. De Mario Tennis Fever à Tomodachi Life : Une vie de rêve, en passant par Pokemon Pokopia et le retour d’anciens titres comme Super Mario Bros Wonder ou Animal Crossing New Horizons, l’éditeur nippon a plutôt bien gâté sa communauté. Et c’est sans compter, évidemment, les nombreux jeux tiers qui sortent ou arrivent en parallèle, à l’instar par exemple de FF7 Rebirth, qui fait aujourd’hui une très belle surprise aux fans.

FF7 Rebirth s’offre une démo sur Nintendo Switch 2

En effet, après FF7 Remake Intergrade en janvier dernier, FF7 Rebirth sera naturellement le prochain épisode de Final Fantasy à débarquer sur Nintendo Switch 2, avec une date de sortie fixée pour le 3 juin 2026. Un événement très attendu par les fans de la licence, donc, qui ont déjà été conquis par le portage du premier volet de la trilogie. Et la bonne nouvelle, c’est que vous n’aurez pas forcément besoin d’attendre cette date pour essayer la suite des aventures de Cloud et ses amis, puisqu’une démo est désormais disponible sur le Nintendo eShop.

Sans crier gare, Square Enix a effectivement décidé de déployer une version d’essai du jeu sur Nintendo Switch 2, qui vous donnera alors accès aux deux premiers chapitres de l’aventure. De quoi obtenir un bel avant-goût de ce nouveau portage, donc, dont la progression pourra être conservée dans la version finale. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, notez également que jusqu’à la sortie du jeu, FF7 Rebirth est disponible à prix réduit sur le Nintendo eShop, qui vous propose une réduction de 20% pour toute précommande. Une belle affaire à ne pas manquer.

Un été bien rempli en prévision

Voilà qui devrait permettre aux possesseurs de la Nintendo Switch 2 de s’occuper comme il se doit entre deux sessions de Pokemon Pokopia et Tomodachi Life, mais aussi en attendant les prochaines sorties majeures de la machine. Car outre l’arrivée très attendue de FF7 Rebirth, les joueurs Nintendo peuvent s’attendre à un été bien rempli avec, entre autres, la sortie de Splatoon Raiders le 23 juillet, celle de Final Fantasy 14 dans le courant du mois d’août, et enfin celle de 007 First Light à une date qui reste encore à préciser.

Source : Nintendo