Et si la Nintendo Switch 2 accueillait l’un des jeux de Square Enix qui avait le plus divisé à son lancement et qui continue aujourd’hui encore de cliver la communauté ?

Maintenant que les kits de développement sont installés chez les studios, la Nintendo Switch 2 accueille davantage de portages à vue d'œil. Certains semblaient inévitables tant ils siéent parfaitement au format hybride de la console. D’autres, en revanche, avaient de quoi soulever quelques interrogations au regard de leurs exigences techniques. FF7 Rebirth, second volet de la trilogie de remake, a d’ailleurs prouvé que la machine était capable d’encaisser des mondes ouverts généreux, au prix de concessions évidentes sur le plan technique. Et si la Nintendo Switch 2 servait également à offrir une seconde chance à certains jeux qui n’avaient jamais vraiment trouvé leur public lors de leur sortie, des années auparavant ? Square Enix ne ferme pas la porte à l’un des titres les plus clivants de son catalogue.

La Nintendo Switch 2 pourrait accueillir le Final Fantasy qui a le plus divisé

Final Fantasy 15 est un jeu particulièrement chargé d’histoire. Vestige de ce qui devait être FF Versus XIII, une oeuvre qui semble encore hanter Tetsuya Nomura, dont on retrouve des échos dans les premières images de Kingdom Hearts 4 ; il est aussi le premier jeu moderne à avoir pleinement embrassé le monde ouvert et un gameplay résolument orienté action. Dire qu’il a clivé la communauté de fans serait donc un doux euphémisme. Mais si Square Enix lui offrait une seconde chance avec la Nintendo Switch 2 ? Ce n’est pas une question qui viendrait spontanément à l’esprit, mais c’est pourtant bien celle qu’un actionnaire a posée lors de la dernière assemblée générale de Square Enix.

Sans rien annoncer de concret, l’éditeur a reconnu qu’un portage n’était « pas entièrement impossible », mais qu’il faudrait composer avec « certaines limitations techniques » pour « reproduire fidèlement le jeu » sur la Nintendo Switch 2. Square Enix a toutefois précisé que cet intérêt serait transmis aux équipes de développement, sans aller plus loin. L’arrivée de la trilogie de remakes FF7 a déjà prouvé que la petite Nintendo Switch 2 était déjà un terrain favorable pour de telles expériences, techniquement plus gourmandes. Reste que Final Fantasy 15 est un cas particulier. A sa sortie, le jeu avait profondément divisé les joueurs.

© Square Enix / Luminous Productions.

D'autres Final Fantasy remis au goût du jour ?

Un quatuor de héros attachant pour les uns, un monde ouvert désespérément vide pour d’autres, une histoire morcelée entre un jeu, un film et un anime, un contenu amputé largement remanié avec des mises à jour des des DLC, dont la feuille de route a été annulée… A l’exception peut-être de la bande-originale, unanimement saluée, presque tout a fait débat.

Dans sa volonté d’élargir et de rajeunir le public de Final Fantasy, Square Enix pourrait continuer à revisiter certains chapitres de son histoire, sur la Nintendo Switch 2, comme d'autres plateformes. L’éditeur s’est déjà avoué à plusieurs reprises ouvert à l’idée de nouveaux remakes, sans reproduire le chantier énorme de la trilogie FF7. Des refontes plus modestes, à l’image des remakes HD-2D de Dragon Quest, sont davantage envisageables. C’est d’ailleurs la direction qu’aurait dû prendre le fameux FF9 Remake, selon plusieurs rumeurs persistantes qui, à ce jour, ne sont jamais concrétisées.

Source : SQUARE ENIX