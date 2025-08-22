La ludothèque de la Nintendo Switch 2 prend le temps, mais elle s'agrandit petit à petit. Un énorme jeu pourrait bien y faire irruption d'ailleurs, ce serait une belle prise pour la console.

La Nintendo Switch 2 a déjà convaincu des millions de joueuses et joueurs à travers le monde de sauter le pas. Ayant trouvé place dans bien des foyers, il lui faut maintenant rester en main en proposant les jeux qu'il faut pour maintenir l'intérêt sur la durée. C'est pourquoi les nouveautés qui rejoignent progressivement son catalogue revêtent une grande importance. Ça tombe bien, car un jeu qui occuperait le public sur le long terme pourrait bien le rejoindre aussi.

Une licence cultissime prête à s'épanouir sur Nintendo Switch 2

L'année commence à se charger pour la Nintendo Switch 2. Après un été qui a suivi son rythme de croisière sans bousculer les consommateurs avec des sorties à tout-va, on peut s'attendre à ce que les choses ayant en s'intensifiant dans les semaines et les mois prochains.

D'autant plus que de très gros jeux sont prévus dans un avenir proche. Nous penserons notamment à Borderlands 4 en octobre. De même, nous espérons avoir bientôt droit à la première partie de FF7 Remake, déjà confirmée sur Nintendo Switch 2. Mais ce ne serait pas le seul Final Fantasy à attendre sur la console !

En effet, nous pouvons déjà imaginer que les autres parties de ce remake débarqueront à leur tour sur Nintendo Switch 2. Mais, un autre opus très populaire pourrait lui aussi finir par intégrer le catalogue. C'est en tout cas ce qu'a révélé Naoki Yoshida de Square Enix à nos confrères de VGC durant la Gamescom 2025.

Mon but, c'est de proposer Final Fantasy 14 et 16 au plus grand nombre de joueurs possibles. J'espère qu'autant de joueurs que possible pourront apprécier ces deux jeux. Naoki Yoshida, pour VGC.

Yoshida poursuit sur le cas FF14. Il s'imagine le confort que cela apporterait de sortir ce MMO déjà hyper populaire sur Nintendo Switch 2. Non seulement cela permettrait plus de flexibilité, passant d'une plateforme à une autre à l'envie. Mais, ce serait aussi l'occasion de faire découvrir le titre à un tout nouveau public.

Cependant, pour l'heure, FF14 n'est pas encore officialisé sur Switch 2. Mais, c'est là que ça devient intéressant, Yoshida confie dans l'interview que les discussions avec Nintendo d'un potentiel portage du jeu sont « positives ». Il semble donc que ce ne soit plus qu'une question de temps avant que ça ne se concrétise !