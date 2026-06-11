Les annonces de portages se sont enchaînées lors du Nintendo Direct de juin 2026. De Stellar Blade à Metaphor ReFantazio, en passant par Dragon's Dogma 2 ou Lies of P, la Nintendo Switch 2 continuera de garnir son catalogue avec plusieurs succès marquants de ces dernières années. Et alors que les specs techniques de la console et sa capacité à encaisser les mondes ouverts gourmands continuent d’alimenter les discussions sur certains forums, un MMORPG gargantuesque d’une des licences les plus populaires au Japon s’est dévoilé lors de la conférence.

FF14 se montre sur Nintendo Switch 2

Le 24 avril dernier, Square Enix officialisait enfin une annonce longtemps attendue, mais qui ne surprenait plus grand monde : Final Fantasy 14 fera le voyage sur Nintendo Switch 2 courant août. Un portage de grande envergure que Naoki Yoshida, grand sauveur du MMORPG, évoquait ouvertement depuis un moment, fidèle à son ambition de proposer le jeu sur le plus de plateformes possibles. A l’occasion du Nintendo Direct de juin 2026, l’éditeur japonais a ainsi montré ce qui est, à ce jour, l’aperçu le plus concret de cette version Nintendo Switch 2. 30 secondes de vidéo à peine, mêlant séquences de gameplay et cinématiques, mais qui donnent déjà un ordre d’idée de la qualité du portage. Toujours aucune date de lancement définitive à l’horizon cependant, Square Enix se contentant de rappeler une fenêtre de sortie en « accès anticipé » sur l’hybride pour le mois d’août.

Une mauvaise surprise pour les vétérans du jeu

Et cette nouvelle présentation s’est aussi accompagnée d’un rappel brutal, forcément moins vendeur. Comme sur les autres plateformes, Final Fantasy 14 nécessitera un abonnement sur Nintendo Switch 2. Rien de nouveau pour les habitués d’Eorzea, sauf que les joueurs déjà abonnés sur PS5, Xbox Series et PC devront à nouveau souscrire à un abonnement supplémentaire sur la Nintendo Switch 2 s’ils comptent profiter de son format hybride pour emmener FF14 partout avec eux. Le tout en ajoutant bien évidemment le prix du jeu et celui du Nintendo Switch Online.

La facture devient nettement salée pour les joueurs actuels du MMORPG. Square Enix promet malgré tout un abonnement à moitié prix pour les vétérans concernés. A noter que durant la période d’accès anticipé, prévue pour durer un mois, l’abonnement au Switch Online ne sera exceptionnellement pas requis. Rappelons que cette version Nintendo Switch 2 de FF14 aura tout de même le mérite de prendre en charge la cross-progression, permettant de retrouver ses sauvegardes et personnages sur l’ensemble des plateformes.