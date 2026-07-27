La Nintendo Switch 2 a déjà démontré qu’elle pouvait accueillir des productions ambitieuses, notamment de grands jeux en monde ouvert. Et ce n’est visiblement qu’un début. Dans un futur proche, la console verra débarquer des mastodontes en open world, dont Crimson Desert. Ces portages s’accompagnent systématiquement de compromis techniques plus ou moins importants, mais ils gagnent en échange une versatilité que les autres plateformes peinent à égaler : la possibilité d’emporter ces aventures XXL partout avec soi. FF7 Rebirth en est la parfaite illustration avec ses nombreux sacrifices graphiques, contrebalancés par le plaisir de découvrir le jeu directement dans le creux de la main. Toujours dans l’optique de sa nouvelle stratégie multiplateformes, Square Enix entend bien poursuivre sur sa lancée avec son MMORPG phare. L’éditeur japonais a gardé le secret jusqu’au Fan Festival de Berlin, Final Fantasy 14 débarquera sur Nintendo Switch 2 le 4 août 2026.

La version Nintendo Switch 2 de Final Fantasy 14 a ainsi pris date lors du Fan Festival de Berlin, qui s’est tenu ce weekend. Une nouvelle que les amateurs de MMORPG voulant enchaîner les quêtes dans le train ou avachis sur leur canapé attendaient de pied ferme. Les précommandes sont déjà ouvertes sur l’e-Shop avec cinq éditions différentes, allant de la Starter Edition, au collector de FF14 Dawntrail, comprenant également le dernier DLC commercialisé. Yoshi-P en a profité pour confirmer que le fameux essai gratuit d’un mois sera disponible sur Nintendo Switch 2. Il permet d'essayer FF14 en faisant monter son personnage jusqu’au niveau 80 et sans restriction de temps. Rappelons également que les extensions Heavensward, Stormblood et Shadowbringers sont incluses dans cette version d’essai.

Dans l’ensemble ce sera tout le premier mois qui sera gratuit pour les joueurs Nintendo Switch 2, afin de tester les serveurs et leur stabilité. Après plus de 13 ans d’existence et moult DLC, il faut dire que Final Fantasy 14 marquera une nouvelle étape pour la console hybride, qui devra encore prouver qu’elle a les épaules assez larges pour accueillir un tel mastodonte. Il faudra en effet compter 117 Go au minimum pour installer le MMORPG, soit près de la moitié de la capacité de stockage de la console.

Bande-annonce en anglais d'Evercold, la prochaine extension de FF14

Déjà un poids lourd de la console hybride

FF14 s’impose déjà comme l’un des jeux les plus volumineux sur la Nintendo Switch 2, sachant que ce chiffre pourrait grimper avec l’arrivée de la prochaine extension, Evercold, attendue pour janvier 2027, qui s’annonce particulièrement chargée en contenus. Cette dernière ajoutera en outre deux jobs inédits, une refonte profonde du système de combat, qui modifiera au passage le fonctionnement des classes.

Autant dire qu’en plus de devoir investir dans un second abonnement si vous jouez déjà à FF14 sur une autre plateforme que la Nintendo Switch 2, qui profitera d’une réduction de 50%, il faudra impérativement investir dans une carte MicroSD Express à terme. Ce sera vraisemblablement le prix à payer pour découvrir Eorzea partout avec soi, sans passer par un Steam Deck. La bonne nouvelle, c’est qu’aucun abonnement au Nintendo Switch Online ne sera nécessaire.

Source : Square Enix