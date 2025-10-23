Cela fera bientôt cinq mois que la Nintendo Switch 2 est dans la nature, et son catalogue s'agrandit à petit feu. Hyrule Warriors Les Chroniques du sceau et Kirby Air Riders sont les prochaines exclusivités maison qui devraient venir donner un peu plus de poids à la console, dont le line-up de lancement était au cœur de toutes les préoccupations. À sa sortie, c’était donc davantage du côté des portages des partenaires de l’éditeur qu’il fallait se tourner. Hogwarts Legacy et Cyberpunk 2077 en étaient deux vitrines destinées à prouver que la Nintendo Switch 2 était capable d’encaisser les mondes ouverts les plus ambitieux. Si le résultat oscille selon le jeu, la console hybride va bientôt accueillir un nouveau poids lourd dans ce domaine. Une petite bombe en son genre, qui après des mois de rumeurs s’annonce enfin officiellement sur Nintendo Switch 2.

Fallout 4 Anniversary Edition annoncé sur Nintendo Switch 2

A l’occasion de Fallout Day ce 23 octobre 2025, Bethesda a ainsi donné raison à plusieurs insiders. La rumeur courait depuis l’annonce de la Nintendo Switch 2, et même un peu avant, que l’un des poids lourds de ces dernières années du studio allait lâcher une bombe sur la console. Cette fois c’est acté : Fallout 4 sortira sur Nintendo Switch 2 en 2026 dans une nouvelle édition complète. Le studio s’est pour l’instant bien gardé de dévoiler des images de ce portage, encore en cours de développement. À la place, il s’est surtout focalisé sur la nouvelle édition Anniversary du jeu, qui sera disponible dans un premier temps sur les autres plateformes

A l’occasion des 10 ans de Fallout 4, le RPG profitera d’une nouvelle édition regroupant les six extensions officielles ainsi que plus de 150 éléments issus du Creation Club. C’était aussi une rumeur insistante : les contenus créés par la communauté seront ainsi disponibles avec l’arrivée de Fallout 4 Anniversary Edition ce 10 novembre 2025 sur Xbox Series, PS5, PC Xbox One et PS4. Celles et ceux possédant déjà la version originale du jeu pourront profiter d’une mise à niveau Anniversary, visiblement payante et déclinée « via deux options », y compris les membres du Xbox Game Pass et du PS Plus. De plus amples détails seront dévoilés à l'approche de la sortie de Fallout 4 Anniversary Edition.

