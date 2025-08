Les joueurs Nintendo Switch 2 seront heureux d'apprendre que l'un des jeux gratuits les plus populaires de la plateforme se met à jour et ajoute une fonctionnalité qui va faire plaisir à beaucoup de monde.

La Nintendo Switch 2 est clairement plus puissante que la première et peut naturellement améliorer les jeux de la précédente génération sans forcer. Si certains petits malins ont remarqué de meilleures performances sur une poignée de jeu sans mise à jour, d’autres titres ont besoin d'un coup de main de la part des développeurs. Certains jeux ont même le droit à une mise à niveau exceptionnelle pour tirer le meilleur de la nouvelle machine. Aujourd’hui, l’un des jeux gratuits les plus populaires et amusants de la plateforme a le droit à son petit patch pour se mettre au top sur la nouvelle console.

Un excellent jeu gratuit Nintendo Switch 2 se met à jour

Si l’on vous dit qu'il est mignon, coloré et très drôle, encore plus si l’on joue avec des potes et surtout, qu’il est totalement gratuit, vous savez de quel jeu il s’agit ? On parle bien évidemment de Fall Guys, le battle royale addictif à la sauce Intervilles. Développé par Mediatonic sous la houlette désormais d’Epic Games, le jeu reste l’un des plus populaires du moment, notamment sur Nintendo Switch. Comme bon nombre de jeux, il est parfaitement compatible avec la Nintendo Switch 2 et ne demandait jusqu’ici aucun patch particulier pour fonctionner. Malheureusement, il était jusqu’ici impossible de profiter pleinement de la puissance de la nouvelle console. Pas de patch et encore moins de « Nintendo Switch 2 Edition » comme pour certains titres majeurs.

Mais qu’à cela ne tienne, à déjà d’avoir une nouvelle version flambant neuve, Mediatonic a fait quelques ajustements bienvenus en profitant de sa nouvelle mise à jour estivale. Le studio vient en effet d’annoncer que déblocage du framerate sur Nintendo Switch 2 pas le biais d’un patch déjà disponible. Les joueurs pourront donc désormais profiter du jeu dans les meilleures conditions en allant chercher les sacro-saints 60 fps. Un gain de confort non négligeable pour un jeu qui peut rapidement devenir bordélique à l’écran. Les joueurs Nintendo Switch classiques n’auront en revanche pas d’autres choix que de continuer avec leur framerate habituel, rien n’est prévu pour eux.

Pour rappel, Fall Guys est disponible gratuitement sur Nintendo Switch 2 et première du nom, mais aussi sur les consoles PlayStation Xbox et le PC. Le crossplay est par ailleurs possible entre chaque plateforme pour encore plus de fun.

Source : Mediatonic via reddit