Konami annonce un nouveau jeu d'une grosse licence en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Mais ce n'est pas vraiment ce que les joueuses et joueurs espéraient.

À une époque, ç'aurait été une annonce très enthousiasmante. Mais depuis qu'une certaine licence de Konami a tenté un renouveau total, l'engouement n'est pas si palpable aujourd'hui. L'éditeur japonais vient de dévoiler un nouvel épisode d'un de ses titres sportifs les plus emblématiques en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Il arrivera Dans exactement trois mois, mais pas sûr que le succès soit vraiment au rendez-vous compte tenu des premières réactions.

Une exclu qui va aller droit au but sur Nintendo Switch 2

Konami annonce par surprise un tout nouveau jeu de football qui débarquera sur Nintendo Switch 2. Mais pas n'importe quel jeu, puisqu'il s'agit d'un spin-off d'eFootball, l'héritier de feu PES. Il proposera plusieurs modes pour varier les plaisir sur le terrain, dont un World Tour, pour créer et faire progresser son propre club, et l'International Cup, pour affronter les meilleures équipes nationales dans une compétition mondiale.

Baptisé eFootball Kick-Off, ce nouveau jeu sera donc une exclusivité Nintendo Switch 2 et a, par conséquent, été pensé comme pour répondre aux contraintes de la console. Voulant autant parler aux anciens joueurs qu'aux nouveaux intéressés, un mode pour les débutants a même été pensé pour se familiariser avec les commandes dans des matchs en 6v6.

eFootball Kick-Off est annoncé pour le 6 juin 2026, à temps pour la Coupe du monde donc. Il sera uniquement disponible en dématérialisé et sur Nintendo Switch 2, au prix de 19,99 €. Les précommandes ouvriront à une date qui n'a pas encore été fixée. Mais déjà, Konami prévoit d'offrir le joueur mythique Lionel Messi pour tout achat anticipé.

© Konami Digital Entertainment.

Une déception palpable dans le public

Malheureusement pour Konami, la réception de cette annonce n'est pas des plus chaleureuses pour eFootball Kick-Off. D'une part, l'absence du cross-play n'est pas du goût de tout le monde1. Cela veut dire que celles et ceux qui jouaient de longue date avec leur amis entre plusieurs écosystèmes ne pourront pas renouveler l'expérience ici2.

D'autre part, un point essentiel fait tiquer les joueurs sur les réseaux sociaux. Alors que l'eFootball original est un titre free-to-play, cette exclu Nintendo Switch 2 sera bien payante. Et cela, pour un contenu qui, pour l'heure, n'a pas l'air de convaincre le public. Or, cela a du mal à passer pour ce dernier3, 4.