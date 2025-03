On s'en rapproche à grands pas... Après des mois, voire des années d'attentes et de spéculations, la Nintendo Switch 2 doit se présenter en détails au monde en avril prochain. Pour l'occasion, les joueuses et joueurs français ont l'honneur de voir un événement unique s'ouvrir à eux. Préparez-vous, car tout le monde ne pourra pas y assister.

La Nintendo Switch 2 fait le show

Compte tenu du carton phénoménal qu'est sa grande sœur, l'attente autour de Nintendo Switch 2 est colossale. Cependant, les premières images de la console laissent entendre que le changement ne sera pas radical. Nous devrions donc être en terrain familier. Pour autant, beaucoup de questions restent en suspens, notamment son prix, son line-up de lancement et sa date de sortie.

Toutes ces interrogations devraient trouver — au moins en partie — leur réponse le 2 avril 2025. C'est à cette date que le constructeur prévoit un Nintendo Direct dédié à la Switch 2. La conférence sera évidemment diffusée en ligne, comme à chaque fois. Mais imaginez si vous pouviez le vivre sur grand écran, entourés de fans ?

C'est ce que propose l'association XS Media en France ! Elle a privatisé une salle du cinéma parisien Le Grand Rex spécialement pour ce Nintendo Direct à la date indiquée. Ainsi, vous pourrez assister à la présentation dans des conditions dignes d'une projection de long-métrage, et ce en bonne compagnie. Le rendez-vous est donné à 14h30, il ne vous reste plus qu'à réserver vos places avant le 19 mars prochain, sur le site dédié. Deux tarifs sont proposés :

Tarif standard : 15 € 1 place de cinéma pour suivre la conférence Nintendo Direct dédiée à la Switch 2 et ses premiers jeux sur grand écran.

Tarif Community : 20 € 1 place de cinéma pour suivre le Nintendo Direct + 1 accès à l'after communautaire afin d'échanger à propos des annonces avec les autres personnes présentes (1 boisson soft offerte).



© XS Media.