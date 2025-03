À quelques jours de sa présentation officielle, la Nintendo Switch 2 continue de faire parler d’elle. Et cette fois, c’est son écran qui est au cœur des dernières rumeurs. Si tout se confirme, la nouvelle console hybride de Nintendo pourrait bien marquer une vraie évolution sur le plan technique.

Une Nintendo Switch 2 plus fluide que jamais ?

D’après des leaks relayés par des forums spécialisés, la Nintendo Switch 2 serait équipée d’un écran LCD capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une vraie avancée, surtout pour une console portable. Ce taux permettrait d’offrir une image bien plus fluide, notamment dans les jeux rapides ou d’action. Mais ce n’est pas tout : l’écran prendrait aussi en charge le HDR pour des couleurs plus éclatantes et le VRR (Variable Refresh Rate) pour une meilleure stabilité d’image. Autant dire que cela promet une expérience visuelle bien plus moderne que celle proposée par la Switch actuelle. Parfait pour la liste des jeux que l'on connait.

L’origine de ce leak sur le Nintendo Switch 2 vient d’un certain « Secretboy », un habitué du forum Famiboards. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, car c’est lui qui avait déjà révélé il y a quelques mois des détails assez précis sur les performances techniques de la console. Il parlait notamment d’une puissance de 3 téraflops en mode docké et 1,5 en portable — des chiffres bien supérieurs à la génération actuelle. Il avait aussi évoqué cet écran 120 Hz dès janvier, ce qui renforce aujourd’hui la crédibilité de ses informations.

Une console qui se modernise enfin ?

Si ces caractéristiques se confirment, Nintendo ferait un pas important pour rattraper son retard sur le plan technique. Sans forcément rivaliser avec les consoles de salon sur la puissance brute, la Nintendo Switch 2 pourrait proposer une expérience plus fluide, plus belle, et bien plus agréable au quotidien, surtout en mobilité. Reste maintenant à attendre le Nintendo Direct du 2 avril pour découvrir si tout cela se concrétise. Mais une chose est sûre : les attentes sont énormes, et les indices pointent vers une Switch 2 bien plus ambitieuse que prévu.

Source : SecretBoy