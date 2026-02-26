Il y a parfois des jeux qui marquent l’esprit d’une manière que l’on peut difficilement s’expliquer. Et Ecco the Dolphin en fait assurément partie. Née au début des années 90 sur la Master System et la Mega Drive, cette franchise très appréciée des fans de SEGA, créée en 1992 par Ed Annunziata, a réussi l’exploit de marquer tout une génération de joueurs. Des joueurs qui, aujourd’hui, sont impatients à l’idée de pouvoir y replonger au travers des remasters à venir, dont la sortie sur Nintendo Switch 2 semble se préciser après un long silence de la part du studio.

De nouvelles infos sur le retour d’Ecco the Dolphin

En effet, cela va bientôt faire un an que le retour d’Ecco the Dolphin a été officialisé par Annunziata dans les colonnes de Xbox Wire, sans plus de précision pour le moment. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il sera question pour l’équipe originale de remasteriser les deux premiers opus de la franchise, à savoir Ecco the Dolphin et sa suite, Les Marées du temps, avant de passer sur la production d’un troisième jeu totalement inédit. Et la bonne nouvelle, c’est que de nouveaux détails ont été révélés par le créateur dans les colonnes de Famitsu.

À en croire Annunziata, les joueurs peuvent effectivement s’attendre à beaucoup de nostalgie avec un remaster qui ne se contentera pas de proposer une version améliorée d’Ecco the Dolphin, mais qui permettra aussi à ceux qui le souhaitent de se replonger dans les versions 8 bits, 16 bits et 32 bits originales via la même galette. De plus, à l’instar des remasters que l’on trouve chez Aspyr par exemple, le studio SEGA prévoit également d’offrir aux joueurs la possibilité de passer en temps réel de la version originale à la version remastérisée du jeu, et ce en un clin d’œil.

Bien sûr, il sera alors aussi question pour Annunziata et son équipe d’y inclure de multiples ajustements, qui devraient rendre la complétion du jeu un peu plus facile pour l’ensemble du public. Car comme le confie le créateur à Famitsu, si Ecco the Dolphin est aujourd’hui connu de nombreux joueurs, il s’avère en réalité que très peu d’entre eux l’ont terminé. Enfin, pour ce qui est du nom de la compilation, le studio ne semble pas encore s’être décidé, même si « Ecco Complete » semble pour l’instant s'imposer comme un candidat idéal.

Une sortie exclusive à la console de Nintendo ?

L’information la plus intéressante du papier de Famitsu reste toutefois l’officialisation du jeu pour la Nintendo Switch 2, qui est donc la première plateforme confirmée par le studio. Car si l’existence des remasters d’Ecco the Dolphin n’est plus un secret depuis un an, on ne pouvait en revanche pas en dire autant des supports visés par ces derniers. Maintenant, la grande question reste néanmoins de savoir s’il s’agira alors d’une exclusivité Nintendo Switch 2, ou si d’autres plateformes sont également envisagées par Annunziata.

Car dans l’immédiat, il apparaît effectivement que seule la machine de Nintendo a été mentionnée par le créateur, qui laisse donc planer le mystère sur une potentielle sortie multiplateforme. Mais sachant que l’annonce du retour d’Ecco the Dolphin a été faite dans les colonnes de Xbox Wire, il serait tout de même étonnant de voir le titre se contenter d’une sortie sur Nintendo Switch 2. Réponse, peut-être, courant avril, date à laquelle le studio semble prévoir un nouveau temps de communication autour d’Ecco the Dolphin.

