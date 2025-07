Alors que Donkey Kong Bananza arrive le 17 juillet exclusivement sur la Nintendo Switch 2, le catalogue de cette dernière a encore besoin de s'étoffer, comptant pour l'heure plusieurs titres tiers déjà sortis sur d'autres plateformes, ainsi que Mario Kart World, sa seule exclusivité majeure à ce jour. Cela devrait arriver au fil du temps dans les prochains mois, mais deux gros jeux à venir entre autres sur la dernière console de Big N ont fait part de nouvelles assez décevantes.

Déception pour deux jeux draconiques à venir notamment sur Nintendo Switch 2

En attendant de voir les futurs « system sellers » à venir en exclusivité sur Nintendo Switch 2, celle-ci devra également compter sur les éditeurs tiers pour agrémenter son catalogue. Tel est notamment le cas des deux jeux qui nous intéressent ici, en réalité proposés dans une seule et même cartouche, de la part de Square Enix : Dragon Quest 1&2 HD-2D Remake, à venir fin octobre 2025 sur toutes les plateformes.

Dans une FAQ consultable sur le site officiel de la licence, Square Enix s'attardait en effet plus en détail sur la version Nintendo Switch 2 et première du nom de cette compilation très attendue. Et ces détails s'avèrent malheureusement assez décevants. Contrairement à plusieurs autres titres cross-plateformes, on apprend notamment que Dragon Quest 1&2 HD-2D Remake n'aura pas droit à une mise à niveau entre la première console et la Nintendo Switch 2. De même, il ne sera pas possible de transférer les sauvegardes entre les deux machines de Big N, les deux versions ayant « différentes spécifications graphiques basées sur les capacités hardware des deux consoles ».

De ce fait, la version Switch 2 de Dragon Quest 1&2 HD-2D Remake ne sera compatible qu'avec cette dernière. Il sera toutefois possible de faire l'acquisition de la compilation sur sa grande sœur, et pouvoir y jouer sur la console plus récente de Big N. Mais, pour celles et ceux prévoyant d'acheter la Nintendo Switch 2 plus tard devront donc dire adieu à leurs sauvegardes en faisant la transition. Ces nouvelles ont en tout cas provoqué une déception manifeste auprès des joueurs, mais il paraît peu probable que Square Enix change son fusil d'épaule d'ici à la sortie de Dragon Quest 1&2 HD-2D Remake fin octobre.





© Square Enix

Source : Site officiel de Dragon Quest