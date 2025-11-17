Cet énorme jeu est dispo sur Nintendo Switch 2 et finalement ce n'est pas la catastrophe attendu, mais plutôt une excellente surprise. On en prend plein les mirettes, même sur la première Switch d'ailleurs.

Depuis sa sortie, la Nintendo Switch 2 est en pleine expansion et garnit son catalogue de gros jeux tiers pour attirer tous les profils de joueurs. Malheureusement, la nouvelle console de Nintendo apparaît comme une petite capricieuse difficile à dompter. Les portages de certains gros jeux ne sont pas aussi fous qu'attendus d'un point de vue technique, voire carrément décevants. Résultat, les joueurs ont commencé à avoir de très gros a priori à chaque annonce. Ce gros jeu de 2024 qui vient tout juste d'arriver sur Switch 2 en a été victime, mais il s'avère que finalement c'est une excellente surprise.

Un nouveau portage réussi sur Nintendo Switch 2

Disponible depuis le 7 octobre 2024 sur console et PC, Dragon Ball Sparking Zero arrive enfin sur Nintendo Switch 2. Avec plus de 180 combattants et une mise en scène ultra impressionnante, c'est LE jeu Dragon Ball ultime, digne héritier des excellents Tenkaichi. Seulement voilà, lors de son annonce et de la diffusion des premières images de gameplay sur Switch 2, tout le monde a très vite déchanté. Si visuellement la direction artistique n'avait pas trop perdu de sa superbe, beaucoup ont commencé à craindre pour la technique, notamment parce que le jeu sortait également porté sur la première Switch. Mais alors que tout le monde pensait qu'il s'agirait encore d'un portage assez moyen voire totalement raté, il s'avère qu'en réalité, c'est une bonne surprise et ce même si le jeu est également disponible sur Nintendo Switch première du nom.

Dragon Ball Sparking Zero n'a pas à rougir sur Switch

En réalité, Dragon Ball Sparking Zero tourne comme un charme sur Nintendo Switch et Switch 2. Son seul point faible majeur étant d'être visuellement moins impressionnant que sur PS5 ou Xbox Series, mais c'est tout. De nombreux comparatifs sont d'ores et déjà disponibles sur la toile, témoignant de la réussite du portage. S'il est bloqué à 30 fps sur Nintendo Switch 1 & 2, le jeu reste toujours visuellement très attrayant et relativement stable même en nomade. La résolution est évidemment plus basse sur Switch 1 que sur Switch 2 mais les deux consoles Nintendo s'en sortent très bien. Le résultat est donc des plus rassurants là où tout le monde pensait que ce serait un vrai naufrage. Une bonne surprise en somme.