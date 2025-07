Pour l’instant, le catalogue de la Nintendo Switch 2 reste assez maigre. C’est donc toujours un vrai plaisir de découvrir une occasion de tester gratuitement un jeu à venir, d’autant plus quand il s’agit d’une exclusivité, comme c’est le cas en cette fin juillet.

Une exclu Nintendo Switch 2 se laisse tester gratuitement

Nintendo prépare le terrain pour Drag x Drive, un jeu de sport explosif qui mixe basket en fauteuil roulant, acrobaties et fun multijoueur. Attendu pour le 14 août sur Nintendo Switch 2, le titre vient tout juste de se dévoiler dans une longue bande-annonce. Et surtout, il proposera une démo gratuite jouable en ligne les 9 et 10 août. Une occasion en or de tester cette nouvelle expérience avant sa sortie.

Oubliez tout ce que vous connaissez du basket. Drag x Drive sur Nintendo Switch 2 réinvente les règles avec des matchs en 3 contre 3 dans une ambiance ultra dynamique. Ici, chaque joueur est en fauteuil roulant... mais avec des roues surboostées et des figures dignes d’un skatepark.

Pour découvrir tout ça sur Nintendo Switch 2, Nintendo organise un événement spécial : le Global Jam. Il s'agit d'une démo en ligne ouverte mais uniquement pour les abonnés Nintendo Switch Online. Elle sera accessible aux horaires suivants (heure française) :

9 août de 12h à 16h

10 août de 2h à 6h du matin

10 août de 18h à 22h

Pendant ces créneaux, vous pourrez tester gratuitement Drag x Drive, affronter d'autres joueurs en ligne, et vous familiariser avec ses commandes sur Nintendo Switch 2.

Un jeu de basket original

Le gameplay mise à fond sur les Joy-Con 2, les nouvelles manettes de la Nintendo Switch 2. Pour avancer, il suffit de les faire glisser sur une table. Pour tourner, on ne bouge qu’un seul Joy-Con. C’est visiblement simple, instinctif et franchement original. Une fois la balle en main, un petit mouvement du poignet suffit pour tirer.

Mais ce n’est pas tout. Le jeu vous récompense si vous enchaînez les figures : bunny hops, backflips, sauts depuis des rampes… Chaque acrobatie vous rapporte des points bonus. Et grâce aux capteurs de mouvement, vous pouvez aussi applaudir, faire coucou ou taper dans la main de vos coéquipiers.

Drag x Drive mise aussi sur le jeu en ligne. Des salons publics accueillent jusqu’à 12 personnes. Dès que six joueurs sont prêts, la partie démarre automatiquement. Pour ceux qui préfèrent jouer entre amis, il est possible de créer des Friend Parks privés, avec ou sans chat vocal. Deux terrains sont disponibles pour enchaîner les matchs à plusieurs. Vous pouvez aussi vous affronter dans des mini-défis et grimper dans le classement de votre parc.

Source : Nintendo