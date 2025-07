Une nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2 viendra bientôt rythmer votre été. Et si vous pouviez la tester avec un peu d'avance sur tout le monde, vous en dites quoi ?

La Nintendo Switch 2 est disponible depuis un peu plus d'un mois, mais on ne peut pas dire que les exclusivités se bousculent au portillon. La firme de Kyoto privilégie d'abord un rythme lent, avec une grosse sortie par mois. Juillet est par exemple placé sous le signe de Donkey Kong Bananza. Mais, un autre titre arrivera en août et vous pourrez le tester avant tout le monde à une condition.

Certains joueurs de Nintendo Switch 2 vont prendre part au match

Pour prendre le relai des exclusivités mises en lumière après Mario Kart World et le nouveau Donkey Kong, Big N a parié sur un titre inattendu : Drag x Drive. Il s'agit d'un jeu de basket en fauteuil qui utilise astucieusement l'une des fonctionnalités propres à la Nintendo Switch 2. En effet, vous prendrez part à des matchs en 3v3 en jouant avec les Joy-Con 2 en mode souris.

D'une certaine façon, la firme de Kyoto veut mettre en avant les spécificités de sa nouvelle console. Eh oui ! Même s'il s'est surtout démarqué par son prix, plus que par sa proposition, Nintendo Switch 2 Welcome Tour servait de démo technique ludicisée pour présenter toutes les nouveautés de la machine hybride. La sortie de Drag x Drive, le 14 août 2025, s'inscrit un peu dans la même logique.

Vous pourrez d'ailleurs vous en rendre compte un peu avant la date fatidique. De fait, vous allez pouvoir essayer le jeu avec un peu d'avance sur Nintendo Switch 2. L'éditeur vient d'annoncer un week-end spécial de démo pour Drag x Drive. Celui-ci est réservé aux abonnés du service Online. Du 9 au 10 août, plusieurs sessions d'essai seront accessibles. Il suffira de télécharger le jeu et de lancer le titre pour avoir accès au tutoriel sur les plages suivantes :

9 août : 4 heures du matin à 16 heures.

: 4 heures du matin à 16 heures. 10 août : 2 heures du matin à 18 heures, puis 18 heures à 20 heures.