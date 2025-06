La firme de Kyoto a fait un pari étonnant avec le lancement de la Nintendo Switch 2 : réduire le line-up des nouveaux jeux disponibles day one pour étaler les sorties progressivement. Or, il semblerait que cela soit payant puisque les ventes de la console sont colossales. Dès lors, les acquéreurs vont pouvoir profiter une à une des nouveautés du catalogue, comme cette exclusivité qui vient de dévoiler sa date de sortie.

Une nouvelle exclu sur Nintendo Switch 2 cet été

La Nintendo Switch 2 a déjà trouvé preneur, on peut le dire ! Avec plus de 3,5 millions de ventes en seulement quatre jours, le succès est bien au rendez-vous pour la nouvelle console hybride. Pour autant, les jeux qui lui sont exclusifs ne courent encore les rues. C'est pourquoi chaque nouvelle annonce pour enrichir le catalogue a de quoi réjouir les joueuses et les joueurs.

C'est par le biais de sa nouvelle application, Nintendo Today, que le consolier a dévoilé la bonne nouvelle. L'un des titres présentés à l'occasion de la grande conférence dédiée à la console hybride a enfin une date de sortie. Après Donkey Kong Bananza en juillet, l'été se poursuivra donc sur Nintendo Switch 2 le 14 août 2025 avec Drag x Drive.

Capture d'écran en date du 26 juin 2025. © Gameblog.

Drag x Drive, qu'est-ce que c'est ?

Après la mise en lumière du handisport à l'occasion des Jeux Paralympiques de 2024, celui-là s'invite de plus en plus sur nos écrans et par qu'à travers les compétitions réelles. De fait, le handisport s'en empare à son tour avec un jeu inattendu : Drag x Drive.

Annoncé à l'occasion du grand Nintendo Direct d'avril dernier, l'éditeur-constructeur a levé le voile sur le jeu Drag x Drive dédié au basketball en fauteuil. Le concept repose sur des matchs en 3v3 avec un gameplay qui sollicite particulièrement le motion gaming et la fonction souris des Joy-Con 2.

Cette prochaine exclu de la Nintendo Switch 2 a encore de nombreux détails à dévoiler. Pour le moment, on ignore si d'autres modes que le 3v3 seront disponibles, idem pour le nombre de terrains à disposition. Fort est donc à parier que si une nouvelle conférence globale dédiée à la console doit avoir lieu prochainement - ce qui n'est qu'une supposition -, Drag x Drive y fera un apparition.