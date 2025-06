Le prochain jeu d'une licence cultissime sera bien disponible sur Nintendo Switch 2, et même Switch, aux côtés des versions PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

La liste des jeux Nintendo Switch 2 s'allonge un petit plus à mesure que les semaines passent, et que la console est désormais entre les mains de millions de joueuses et joueurs à travers le monde. Les chiffres de vente n'ont pas été mis à jour, mais pour le moment, la machine s'est écoulée à plus de 3,5 millions. Dernièrement, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 ainsi que Drag X Drive, le jeu de basket en fauteuil roulant, ont annoncé leurs dates de sortie. Ils seront disponibles respectivement le 11 juillet 2025 et le 14 août 2025.

Un jeu de bagarre sur Nintendo Switch 2 et Switch 1

Le sport aura donc sa place dans les sorties estivales de la Nintendo Switch 2 avec du skate et du basket en fauteuil roulant. Durant un showcase d'un studio adoré, un nouveau jeu d'une licence culte a également été officialisé, et ça va tabasser ! Arc System Works (Guilty Gear Strive, Dragon Ball FighterZ) a confirmé une version Switch, et par conséquent Nintendo Switch 2, pour le futur Double Dragon Revive. Une saga iconique du beat'em up qui fera son grand retour sur consoles et PC dès cette année.

En plus de cette annonce Switch et Nintendo Switch 2, Arc System Works a fait un tour de propriétaire avec du gameplay de Double Dragon Revive. Pour fracasser vos adversaires, vous pourrez user de vos poings ou des différentes armes comme le tonfa, une masse ou encore un fouet. Mais il sera aussi possible d'exploiter des éléments de l'environnement comme une barre de pole dance, un frigo ou une poubelle pour se propulser et attaquer l'ennemi, ou l'envoyer directement dans le décor. De plus, le joueur disposera d'une jauge « Dragon Orb » qui se remplira en fonction des combos. Une fois la barre pleine, cela permettra d'infliger un coup spécial pouvant réaliser de gros dégâts.

La bonne nouvelle, c'est que la version Nintendo Switch, et donc Nintendo Switch 2, ne sortira pas en décalé. Double Dragon Revive sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Nintendo Switch 2 et PC (Steam, Epic Games Store) dès le 23 octobre 2025.

Source : Arc System Works.