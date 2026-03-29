Depuis son lancement en juin 2025, la Nintendo Switch 2 a mis à contribution sa fiche technique plus puissante que celle de son illustre grande sœur pour accueillir des jeux issus de studios tiers que l'autre n'était pas capable de supporter. La dernière console de Big N a donc pu grandement garnir son catalogue par ce biais, en attendant d'autres exclusivités majeures à venir prochainement. Si l'on en croit de récentes classifications, deux titres déjà sortis depuis un moment sur les autres plateformes pourraient ainsi bientôt arriver sur l'appareil hybride japonais.

Des classifications pour deux jeux d'enfer à venir potentiellement bientôt sur Nintendo Switch 2

Outre des bandes annonces officielles, un autre bon moyen de savoir que la sortie d'un jeu approche est en se basant sur ses classifications d'âge par des organismes étatiques. C'est justement par ce biais qu'on a appris que deux titres issus de studios tiers au constructeur japonais pourraient bientôt se diriger vers la Nintendo Switch 2, plus ou moins longtemps après leur sortie initiale.

D'un côté, c'est au comité de classification taïwanais qu'on doit l'information selon laquelle une licence hélas désormais un peu délaissée de Capcom malgré son statut culte se préparerait à faire une virée d'enfer sur Nintendo Switch 2 : Devil May Cry 5, sorti à l'origine en 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, dans une édition dite « Hunter ». Celle-ci devrait probablement être similaire à la Special Edition sortie en 2020 sur PC, PS5 et Xbox Series.

De l'autre, c'est un jeu nettement plus récent qui a eu droit à une classification pour une version Nintendo Switch 2, de la part cette fois de l'organisme ESRB, qui nous provient du talentueux studio Rogue Factor, avec un NACON en revanche en très grande difficulté à l'édition pour une belle petite pépite sortie en septembre dernier : Hell is Us. Il convient toutefois de noter que de telles classifications ne signifient pas forcément une sortie imminente. Cela confirme toutefois que de telles portages existent et qu'ils arriveront sur Nintendo Switch 2 tôt ou tard.

Source : Reddit