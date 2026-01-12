Le catalogue de la Nintendo Switch 2 pourrait avoir un potentiel vraiment énorme sur le long temps. Un autre jeu très attendu a des chances de s'y faire une place à sa sortie.

Décidément, la Nintendo Switch 2 semble bien partie pour combler le fossé que sa grande sœur avait connu. Avec un catalogue bien plus ouvert et un succès de la précédente console hybride qui a de quoi faire briller les yeux des éditeurs, les jeux-tiers sont plus que bienvenus sur la machine de Big N. Dès lors, vous pouvez vous attendre à retrouver l'un des jeux les plus attendus de ces prochaines années, c'est le studio qui le dit.

Un énorme jeu à venir sur Nintendo Switch 2

Alors que de nombreux studios avaient loupé — à regret — le coche de la première Switch, hors de question pour certains de commettre la même erreur avec la nouvelle console. Certains gros éditeurs ont déjà sauté sur l'opportunité de porter leurs derniers jeux dessus, à l'instar d'Ubisoft avec Star Wars Outlaws et Assassin's Creed Shadows, ou encore CD Projekt pour son Cyberpunk 2077. Ce ne serait même que le début.

Plusieurs rumeurs font déjà état de gros jeux qui pourraient arriver sur la Nintendo Switch 2. Nous pensons notamment à Monster Hunter Wilds qui est sur toutes les lèvres dernièrement. Toutefois, cela n'est que de l'ordre de l'officieux, contrairement à l'un des gros jeux qui s'est annoncé lors des Game Awards 2025. Il s'agit de la prochaine production de Larian Studios, Divinity. Il avait secoué la fameuse cérémonie avec un trailer choc, marquant en même temps le retour d'une licence de renom dans l'univers des RPG. De quoi enthousiasmer les fans du genre.

En effet, Bert Stevens, directeur du script, a confié sur Reddit que le studio « envisagerait certainement la [Nintendo] Switch 2 pour le prochain Divinity ». D'une certaine façon, Larian a déjà préparé le terrain avec la sortie récente de Divinity Original Sin 2 sur la fameuse console. Dès lors, le public peut déjà tenter l'aventure, tandis que les équipes pourront mesurer l'intérêt des joueuses et joueurs pour une telle expérience sur cette machine hybride. Toutefois, il faudra mesurer ses attentes dans le cas où le projet ne verrait finalement pas le jour, comme ce fut le cas pour Baldur's Gate 3, le jeu de l'année 2024.

© Larian Studios.