Il y a parfois des jeux que l’on ne voit pas vraiment arriver, mais qui sont pourtant destinés à rencontrer un grand succès auprès des joueurs. Dispatch est assurément l’un d’eux. Premier jeu développé par AdHoc Studio, celui-ci est malheureusement sorti trop tard pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance qu’il aurait mérité aux Game Awards 2025. Mais qu’à cela ne tienne : le titre n’a pas encore tout à fait dit son dernier mot, et il se prépare désormais à débarquer sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 pour aller à la rencontre d’un nouveau public.

Dispatch officialise sa sortie sur Nintendo Switch

En effet, après avoir préalablement fuité via le Nintendo eShop australien, l’arrivée de Dispatch sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 a finalement été officialisée par AdHoc Studio pour le 28 janvier prochain. Proposé au tarif de 28.99€ pour sa version Standard et 38.99€ pour sa version Digitale Deluxe, le titre est désormais disponible à la précommande avec une réduction exceptionnelle de 10%. Disponible jusqu’à la sortie du jeu, celle-ci vous permettra ainsi de vous le procurer pour 26.09€ ou 35.09€ en fonction de l’édition choisie.

Notez que les joueurs qui opteront pour l’édition Digitale Deluxe obtiendront alors en bonus un artbook numérique d’une centaine de pages, ainsi qu’un total de quatre bandes dessinées numériques de plus d’une quarantaine de pages. Le tout, malheureusement, en anglais uniquement. Précisons également qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, aucune version physique de Dispatch ne semble être au programme. De même, le studio précise que la version Nintendo Switch 2 prendra la forme d’une mise à niveau gratuite de la version Nintendo Switch.

Pour le reste, nous ne pouvons que vous recommander de vous laisser tenter par cette belle surprise de fin d’année, conçue par des vétérans de Telltale Games. Prenant la forme d’une aventure épisodique en huit épisodes, Dispatch est un jeu à l’humour décapant mettant en scène des super-héros incarnés par Aaron Paul (Breaking Bad), Laura Bailey (The Last of Us Part 2), Jeffrey Wright (The Batman), Matthew Mercer (Overwatch) et plus encore. De quoi passer un excellent moment sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, donc.

Source : AdHoc Studio