La Nintendo Switch 2 fêtera bientôt ses deux mois d'existence sur le marché des consoles. Pour autant, les sorties ne se bousculent pas encore au portillon. Mais, les choses pourraient changer dans un avenir proche. Du moins, de nouvelles annonces devraient tomber très bientôt si on en croit les rumeurs. Parmi elles, nous aurions droit à celle d'un très gros jeu déjà hyper apprécié.

Un des meilleurs remakes bientôt sur Nintendo Switch 2 ?

C'est une des rumeurs persistantes des derniers jours : Big N prévoirait un Direct de façon imminente. La conférence, qui n'a pas encore été annoncée officiellement, ne cesse de faire parler d'elle. Il paraîtrait donc étonnant qu'elle n'ait pas lieu. D'autant plus que ce serait une occasion de remettre un coup de projecteur sur la Nintendo Switch 2 et ses nouveautés à venir.

Plusieurs gros titres de la Nintendo Switch 2 seraient attendus pour ce Direct. Parmi eux, Sega et Atlus auraient une grosse carte à jouer ! Les éditeurs devraient effectivement faire une apparition lors de la conférence. Selon les rumeurs, ils compteraient annoncer le portage de Persona 3 Reload sur la nouvelle console hybride.

C'est en tout cas le plan si on en croit certains insiders. Sur un forum bien connu, l'internaute lolilolalilo a donné un nouvel indice sur la présence de Persona 3 Reload à la potentielle conférence. Un autre internaute a rebondi dans la foulée pour confirmer ses propos. Ça semble sentir de plus en plus bon pour l'arrivée de ce remake phare du JRPG moderne sur Switch 2.

Il faut rappeler que Persona 3 Reload est déjà disponible sur les dernières consoles concurrentes. Ce serait donc tout naturel de lui laisser sa chance sur Nintendo Switch 2. Le jeu profiterait alors d'un public élargi et irait enfin à la rencontre de la communauté de Big N. En effet, Atlus avait expliqué en début d'année avoir fait l'impasse sur la première Switch. Mais, peut-être était-ce pour mieux se concentrer sur sa petite sœur ? Nous devrions avoir la réponse sous peu.