Après d'innombrables rumeurs, des fakes à tire-larigot, des fabricants d’accessoires qui se sont sentis pousser des ailes, la Nintendo Switch 2 s’est enfin révélée au grand jour le 16 janvier dernier. Le constructeur a dévoilé le design de sa prochaine console, ce qui semble être un Mario Kart, et a donné assez matière à théoriser sur d’éventuelles fonctionnalités. Pour l’heure, seule la rétrocompatibilité quasi-totale a été confirmée, l’éditeur ayant donné rendez-vous à ses millions d’adeptes à une date ultérieure pour découvrir ce qu’elle a dans le ventre. Justement, alors que les rumeurs d’un Nintendo Direct courent quant à une dernière conférence consacrée à sa petite sœur, la Nintendo Switch 2 est maintenant fin prête à faire les présentations.

Le rendez-vous est donné pour la Nintendo Switch 2

Vous pouvez enfin le marquer dans votre calendrier. La Nintendo Switch 2 dévoilera ainsi tous ses secrets le 2 avril 2025 à 15h tapantes, heure française. Jusqu’alors, la firme japonaise n’avait donné qu’une date, on a désormais un horaire précis. Big N se refuse pour l’instant à donner de plus amples détails, mais il faudra très certainement s’attendre à Nintendo Direct plus copieux qu’à l’accoutumée. Il faut dire que la console nouvelle génération est encore entourée de quelques mystères. Plus que son look sensiblement similaire à sa prédécesseure, la Nintendo Switch 2 doit surtout prouver qu’elle a sous le capot, dévoiler ses plans quant à son lancement et surtout sa date de sortie, grande inconnue de l'équation.

Côté technique, la plupart de ses secrets auraient été dévoilés en avance. Résolution en 4K, puissance similaire à une PS4 Pro, technologie d’upscale à la DLSS de Nvidia, nouveau dock, Joy-Cons utilisables telle une souris d’ordinateur…si les rumeurs sont avérées on en sait déjà beaucoup sur la Nintendo Switch 2. Côté jeux, il faudrait s’attendre à une forte implication des éditeurs tiers, qui devraient répondre à l’appel le jour J.

Outre ce fameux Mario Kart 9, il se murmure en effet que la console pourra compter sur des grosses productions de divers horizons. Metal Gear Solid 3 Remake, Assassin's Creed Shadows et une dizaine d'autres jeux Ubisoft, Halo, Gears et quelques autres titres Xbox, FF7 Remake, ou encore Metaphor: ReFantazio… La Nintendo Switch 2 devrait amener avec elle du beau monde lors de sa sortie.

Source : Nintendo