Bonne nouvelle pour les fans et joueurs de Nintendo Switch 2 : un tout nouveau jeu annoncé sur la console fait déjà rêver et devrait régaler les amateurs de cozy.

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux cozy comme Animal Crossing : Dinkum, le simulateur de survie inspiré par l’Outback australien, arrive enfin sur Nintendo Switch 2. KRAFTON et le développeur indépendant James Bendon ont profité du Nintendo Direct du 12 septembre pour annoncer cette sortie mondiale, prévue le 6 novembre 2025.

Un simulateur de survie cozy et dépaysant sur Nintendo Switch 2

Le jeu sera disponible en version dématérialisée sur l’eShop pour Nintendo Switch 2, mais également en édition physique un peu plus tard. Pour marquer l’événement, une réduction de 10 % est proposée sur les précommandes, ainsi qu’un pack de costumes exclusifs Battlegrounds. Et pour les plus curieux, une démo jouable est déjà accessible gratuitement.

Dinkum place les joueurs sur une île sauvage inspirée de l’Australie. Où la nature est reine. Agriculture, pêche, artisanat, chasse, élevage ou encore exploration : tout est pensé pour laisser une grande liberté d’action. On peut façonner son campement, bâtir une véritable ville et surtout la personnaliser selon ses envies. La version Nintendo Switch 2 intègre aussi un mode multijoueur coopératif jusqu’à quatre participants. Idéal pour développer une communauté entre amis et partager ses découvertes. De quoi renforcer le côté convivial et accessible qui a déjà fait le succès du jeu sur PC.

Un succès indépendant qui s’exporte

Derrière Dinkum se cache James Bendon, un développeur australien qui a travaillé en solo pendant cinq ans avant de proposer le jeu en accès anticipé sur Steam en 2022. La version 1.0 est sortie en avril 2025, et depuis, le titre a conquis plus de 1,4 million de joueurs dans le monde.

Avec une évaluation « Très positive » sur Steam (92 % d’avis favorables), Dinkum s’est imposé comme une valeur sûre du genre cozy survival. Son arrivée sur Nintendo Switch 2 devrait lui permettre de séduire un nouveau public. Surtout ceux déjà très friand de jeux relaxants comme Animal Crossing ou Stardew Valley.

