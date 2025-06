Selon une nouvelle rumeur, un Nintendo Direct en juillet 2025 se profile et il y aurait du très lourd. Parmi les annonces, plusieurs portages seraient officialisés pour la Nintendo Switch 2 avec Metaphor ReFantazio, Death Stranding Director's Cut et peut-être même The Witcher 3 Wild Hunt. Maintenant que la console de Big N est sur le marché, il faudra en effet s'habituer à la voir partager une partie des jeux disponibles sur les plateformes concurrentes comme la PS5, les Xbox Series X|S et le PC.

Un énorme jeu Nintendo Switch 2 pour octobre 2025 ?

Maintenant que Mario Kart World est sorti, ce sera prochainement au tour de Donkey Kong Bananza d'essayer de faire briller la Nintendo Switch 2. En effet, ce sera la deuxième grosse exclusivité à ne pas manquer sur la console. Pour remplir le catalogue, et laisser le temps aux équipes internes du constructeur de développer leurs jeux, la machine aura aussi de nombreux portages dont celui de Tony Hawk's Pro Skater 3+4. À terme, FF16 pourrait même finir par rejoindre le line-up.

La liste des portages Nintendo Switch 2 est longue et le prochain jeu d'une licence culte aurait leaké sur la console. Direction la Suède et le revendeur Proshop qui, pendant un moment, a mis en ligne une fiche produit pour une version Switch 2 de Digimon Story Time Stranger. Le futur gros jeu de la franchise concurrent à Pokemon qui vous laissera incarner deux protagonistes au choix, et mettre la main sur plus de 450 Digimon différents. Il est déjà très attendu par les fans, d'autant que les développeurs ont pris le temps de peaufiner leur bébé.

Alors Digimon Story Time Stranger sortira t-il sur Nintendo Switch 2 ? À l'heure d'écrire ces lignes, Bandai Namco a juste annoncé un lancement pour le 3 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Évidemment, on voit mal l'éditeur japonais faire une croix sur la nouvelle console de Big N, surtout lorsque l'on connaît l'attrait pour ce type de jeux sur une telle machine. Néanmoins, pour l'instant, rien n'est confirmé et il y a un hic dans la mesure où Proshop a supprimé toute mention de Digimon Story Time Stranger sur Nintendo Switch 2 de son site. Simple erreur de leur part ? Placeholder retiré à la demande de Bandai Namco ? Mystère...

