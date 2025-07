Demain, cela fera déjà un mois écoulé depuis le lancement de la Nintendo Switch 2. La nouvelle console s'est déjà imposée dans un nombre colossal de foyers, confirmant l'engouement pressenti après le succès de sa grande sœur. Pourtant, les nouveaux jeux ne se bousculent pas encore dans le catalogue. La firme de Kyoto a plutôt opté pour un line-up au compte-gouttes, laissant les joueuses et joueurs profiter des sorties une à une. Cela dit, certains jeux commencent, à l'instar de ce futur titre tiré d'une licence monstrueuse.

Un nouveau jeu confirmé malgré lui sur Nintendo Switch 2 ?

Pour le moment, les propositions sur la Nintendo Switch 2 sont encore minces. Les acquéreurs de la console peuvent compter les véritables exclusivités sur les doigts d'une main. Outre les remasters et portages, ils ont le choix entre Mario Kart World, Welcome Tour et Fast Fusion. La liste promet de s'enrichir prochainement avec le nouveau Donkey Kong ainsi que le jeu de basketball Drag x Drive. Mais il en faudra plus sur la durée. Ça tombe bien, car un certain Digimon Story Time Stranger pourrait bien lui aussi rejoindre le catalogue.

Bandai Namco n'a pas attendu son Summer Showcase pour annoncer la sortie prochaine de Digimon Story Time Stranger. De fait, l'éditeur a privilégié la vitrine offerte par le dernier State of Play pour lever le voile sur ce nouvel opus. Cependant, un détail interroge encore : pour le moment, le jeu n'est prévu que sur PS5, Xbox Series X|S et PC, alors quid de la Nintendo Swirch 2 ? Eh bien, une version pourrait bientôt se confirmer si on en croit un certain leak.

En effet, les internautes ont trouvé une référence de code EAN (soit le code-barre) pour Digimon Story Time Stranger sur Nintendo Switch 2. Cela veut donc dire que le titre est déjà référencé dans la base de données européenne pour les revendeurs. Il semblerait que l'annonce ait simplement été retardée de cette sortie sur la nouvelle console hybride. Big N souhaiterait-il garder l'exclusivité de la nouvelle pour une future conférence ? Verdict au prochain Nintendo Direct !