On a appris lors du tout dernier Nintendo Direct la sortie prochaine de Digimon Story Time Stranger sur les consoles de Nintendo. Et il n'y aura même pas besoin d'attendre très longtemps.

Le Nintendo Direct organisé hier a permis de faire le plein d'annonces de projets et de portages à venir pour les consoles du constructeur japonais. L'un de ces projets est justement le dernier jeu Digimon sorti en fin d'année dernière sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Très apprécié des joueurs depuis sa parution, Digimon Story Time Stranger sortira donc bientôt sur Switch et Nintendo Switch 2.

Quelques mois à attendre avant de voir Digimon Story Time Stranger débarquer sur Nintendo Switch

Digimon Story Time Stranger est donc sorti sur PC et consoles de salon en fin d'année dernière, et avait fait beaucoup de bien aux fans de la saga qui n'ont pas eu grand chose à manger ces dernières années. Malgré quelques défauts, il est salué comme l'un des meilleurs épisodes de la série. La communauté Nintendo Switch pourra justement bientôt en profiter, puisque Bandai Namco a officialisé hier la sortie prochaine du jeu sur les consoles Nintendo.

Bandai Namco et Nintendo ont ainsi diffusé un nouveau trailer du jeu, en présentant certaines de ses fonctionnalités. On apprend notamment que la version Nintendo Switch 2 permettra de choisir entre un mode Qualité à 30 images par seconde en 4K, ou un mode Performance en 1080p mais à 60 FPS. Les versions actuelles étant parfois décriées pour leurs performances instables, voilà qui devrait ravir les futurs joueurs sur Switch 2. Une future mise à jour sur PS5 et Xbox Series est d'ailleurs prévue pour ajouter ces deux modes différents.

Digimon Story Time Stranger paraîtra donc sur Nintendo Switch et Switch 2 le 10 juillet prochain. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur les plateformes, en choisissant parmi trois éditions : Standard, Digital Deluxe ou Digital Ultimate.