Depuis le lancement de la Nintendo Switch 2, l’éditeur nippon semble plus que jamais vouloir renouer avec les éditeurs tiers. De Cyberpunk 2077 à Resident Evil Requiem, en passant par Hogwarts Legacy, Pragmata ou encore Assassin’s Creed Shadows, nombreux sont les titres majeurs à avoir débarqué sur la machine. Et certains ont peut-être manqué le coche, comme Borderlands 4 ou 007 First Light dont nous venons tout juste d’apprendre le report, mais cela n’empêchera visiblement pas la Nintendo Switch 2 de nous réserver de belles surprises.

Diablo 4 pourrait faire son arrivée sur Nintendo Switch 2

Pour preuve, ces dernières semaines, de nombreux titres semblent avoir eu droit à leur classification sur la machine de Nintendo, quand bien même aucune annonce n’a encore officiellement eu lieu à leur sujet. On pense notamment à Marvel’s Gardiens de la Galaxie, excellent jeu d’Eidos Montréal sorti en 2021, ou encore à Devil May Cry 5, qui pourrait ainsi marquer l’arrivée d’un énième titre de Capcom sur Nintendo Switch 2. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque Diablo 4 pourrait lui aussi être concerné.

C’est en tout cas ce que nous révèle l’Organisme de Classification Indonésien des Jeux (IGRS), qui a récemment listé Lord of Hatred, la prochaine extension du jeu à venir le 28 avril prochain, sur Nintendo Switch. Ce qui, on l’imagine, concerne aussi et surtout la Nintendo Switch 2, même si cette dernière n’est pas directement citée sur le site de l’IGRS. Et bien que cela ne puisse, à ce stade, pas encore faire office d’officialisation, cela tend néanmoins à indiquer que quelque chose se prépare du côté de Diablo 4.

D’autant plus que cela serait loin d’être une surprise dans le sens où la franchise de Blizzard a déjà fait ses armes sur les consoles de Nintendo par le passé. Après Diablo 3 en 2018, puis Diablo 2 Resurrected en 2021, Diablo 4 pourrait ainsi perpétuer le mouvement en débarquant sur Nintendo Switch 2. Reste juste à savoir, si cela se vérifie, à quel moment tombera l’annonce. À l’occasion d’une nouvelle conférence Nintendo ? Aux alentours de la sortie de Lord of Hatred ? L’avenir nous le dira.

Source : IGRS