La dernière née de Nintendo est disponible depuis un peu plus d'un an maintenant et elle continue d'accueillir de nombreux jeux ultra populaires. Diablo 4 sera l'un des prochains gros jeux à débarquer sur Nintendo Switch 2 et grâce à un informateur qui a le nez fin, on a une date de sortie calée pour le mois de septembre.

Diablo 4 arriverait sur Nintendo Switch 2 en septembre 2026, tout a leaké

Réputé pour creuser là où il faut, Billbil-kun vient de dévoiler la date de sortie de Diablo 4 sur Nintendo Switch 2. Selon lui, le jeu sortirait le 13 ou le 15 septembre 2026 au prix de 69,99 €. D'après ses informations, il n'y aurait pas de vraie version physique mais juste une boîte avec un code comme bon nombre de jeux sur Switch 2 désormais. En revanche, Billbil-kun n'a pas su confirmer ou non le contenu du jeu qui n'est visiblement pas mentionné.

Depuis sa sortie, Diablo 4 a en effet eu le droit à deux DLC : Vessel of Hatred, dispo depuis octobre 2024 et Lord of Hatred, sorti en avril 2026. Deux contenus qui ajoutent non seulement des quêtes et de nouveaux pans scénaristiques, mais aussi de nouvelles classes et des régions inédites. Les deux DLC pourraient tout à fait faire partie nativement de cette nouvelle version Nintendo Switch 2, tout comme sortir indépendamment en même temps ou un peu plus tard. Il faudra attendre la révélation officielle pour en avoir le cœur net.

Une annonce officielle pendant la Gamescom 2026 ?

Ces informations dévoilées par Billbil-kun viennent en tout cas corroborer ce que beaucoup de fuites nous annoncent depuis de longs mois. Comme beaucoup d'autres gros jeux, Diablo 4 a été aperçu chez des organismes de classification partout à travers le monde. On ne doutait donc plus vraiment de son existence malgré l'absence d'officialisation et les choses semblent désormais acquises même si Xbox est toujours silencieux sur le sujet. La version Nintendo Switch 2 de Diablo 4 devrait certainement être présentée lors de la grande soirée d'ouverture de la Gamescom qui se déroulera du 26 au 30 août 2026.

Diablo 4, un carton pour Blizzard et l'un des meilleurs jeux de sa catégorie

Diablo 4 a rencontré un succès fulgurant lors de sa sortie sur consoles et PC en juin 2023. Le jeu a explosé tous les records en devenant l'épisode qui s'est vendu le plus rapidement de la franchise. Blizzard s'était notamment félicité d'avoir engrangé plus de 666 millions de dollars en seulement 5 jours. Selon le LinkedIn de Christopher Tai, ancien Program Manager chez Blizzard, Diablo 4 se serait vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, faisant de lui l'un des plus gros succès de la franchise.

Diablo 4 est en tout cas l'un des meilleurs jeux de sa catégorie. Il propose un vaste monde ouvert à explorer, une campagne intéressante et surtout une antagoniste hyper charismatique : la démoniaque Lilith. Le jeu propose plusieurs classes qui peuvent être chacune jouée de différentes façons et fait aussi et surtout la part belle à la personnalisation et l'optimisation de l'équipement. Chaque saison propose également son lot d'événements uniques permettant de mettre la main sur du contenu cosmétique ou de nouveaux objets surpuissants. Si l'on peut lui reprocher de ne pas aller aussi loin qu'un Path of Exile 2 par exemple, Diablo 4 reste un jeu accessible et idéal pour les nouveaux joueurs, mais aussi particulièrement agréable pour les vétérans et fans de la licence.