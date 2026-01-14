L'un des jeux les plus attendus de février 2026 a prévu une petite surprise pour les joueurs à seulement un petit mois de sa sortie. Il n'est pas rare que certains jeux cherchent à séduire avant de se lancer, c'est le cas de ce titre qui s'annonce aussi surprenant qu'ambitieux à sa manière. Avis aux joueurs Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series et PC, vous pouvez tester gratuitement dès maintenant ce qui semble être l'une des nouvelles pépites de l'année.

Une futur pépite de 2026 déjà jouable gratuitement sur Nintendo Switch 2, mais pas que

Vous connaissez Little Nightmare ? Le studio à l'origine de la licence vole de ses propres ailes désormais et nous prépare une nouvelle aventure horrifique dans le même genre : Reanimal. Le jeu est attendu le 13 février 2026 sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series et PC. Le jeu nous fera suivre un frère et une sœur qui se sont donné pour mission d'aller sauver leurs amis sur une île cauchemardesque. Autrefois leur foyer, les lieux sont désormais plongés dans la brume, d'étranges créatures rôdent, la peur et l'horreur sont partout.

Reanimal emprunte énormément à Little Nightmare 1 & 2, que ce soit sur le plan visuel ou sur ses choix de gameplay. En ce sens, il semble d'office parfaitement adapté à une utilisation nomade sur Nintendo Switch 2, même si l'immersion sera certainement plus forte en mode dock sur grand écran. On nous promet en tout cas un voyage dépaysant et une bonne dose de sueurs froides. Les créatures, celles que l'on a pu apercevoir lors des différentes présentations, semblent aussi inspirées qu'effrayantes. Une fois de plus, le studio semble savoir ce qu'il fait, artistiquement, c'est très prometteur.

Reanimal est jouable gratuitement dès maintenant

Reste à voir ce que donnera réellement le gameplay sur Nintendo Switch 2 comme ailleurs. A noter que, comme Little Nightmare 3, Reanimal sera en prime jouable en coopération jusqu'à deux joueurs. Chacun incarnera alors l'un des protagonistes et vous devrez coopérer pour survivre et résoudre les énigmes qui se dresseront sur votre chemin. On espère bien que ces mécaniques seront bien exploitées. Vous allez en tout cas pouvoir vous en faire une idée vous-même puisque Reanimal vous propose de le tester gratuitement. Une démo est disponible sur Nintendo Switch 2, mais aussi sur PS5, Xbox Series et PC. Il suffit de vous rendre sur vos magasins en ligne habituels pour la télécharger sans condition préalable. Vous pourrez ainsi découvrir une infime portion du jeu, et avoir un premier ressenti, mais aussi et surtout, un premier effroi.

Bande-annonce de Reanimal sur Nintendo Switch 2

source : Reanimal officiel